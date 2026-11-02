Film: Rosjanie zbombardowali szkołę w Komyshuwasi, zabijając 18 osób — Zełenski
2 listopada rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły atak za pomocą kierowanych bomb lotniczych na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim. Ostrzał dotknął szkołę, która służyła jako punkt wydawania pomocy humanitarnej lokalnym mieszkańcom, oraz schronisko, w którym przebywali ludzie.
Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Jak powiedział, od rana osada została kilkakrotnie zbombardowana. Po pierwszym ataku rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak, zrzucając dziewięć bomb lotniczych na schron, w którym ukrywali się ludzie.
W momencie publikacji tej informacji wiadomo o 18 ofiarach śmiertelnych i pięciu rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, specjaliści poszukują osób, które mogą znajdować się pod gruzami. W działaniach biorą udział wojsko, ratownicy i służby specjalne.
Zełenski podkreślił, że rosyjscy żołnierze nie mogli nie wiedzieć o przeznaczeniu tego obiektu, ponieważ mieszkańcy, którzy pozostali w Komyshuwasi, co tydzień otrzymywali tam pomoc humanitarną.
Prezydent stwierdził również, że ten atak świadczy o braku ze strony Rosji chęci deeskalacji konfliktu i wezwał międzynarodowych partnerów do zareagowania na atak, wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy oraz pomocy w ochronie życia ludzi.
Źródło: Wołodymyr Zełenski
Rosja ostrzelała 27 miejscowości w obwodzie sumskim, jest sześciu rannych.
Rano rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury cywilnej w Sumach za pomocą dronów rakietowych oraz dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Odnotowano kilka trafień w strefie przemysłowej, uszkodzono również duży pojazd.
W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.