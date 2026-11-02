Film: Rosjanie zbombardowali szkołę w Komyshuwasi, zabijając 18 osób — Zełenski

2 listopada rosyjskie siły powietrzne przeprowadziły atak za pomocą kierowanych bomb lotniczych na miejscowość Komyshuvakha w obwodzie zaporoskim. Ostrzał dotknął szkołę, która służyła jako punkt wydawania pomocy humanitarnej lokalnym mieszkańcom, oraz schronisko, w którym przebywali ludzie.

Poinformował o tym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Jak powiedział, od rana osada została kilkakrotnie zbombardowana. Po pierwszym ataku rosyjskie wojska przeprowadziły kolejny atak, zrzucając dziewięć bomb lotniczych na schron, w którym ukrywali się ludzie.

W momencie publikacji tej informacji wiadomo o 18 ofiarach śmiertelnych i pięciu rannych. Na miejscu trwa akcja ratunkowa, specjaliści poszukują osób, które mogą znajdować się pod gruzami. W działaniach biorą udział wojsko, ratownicy i służby specjalne.

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Zełenski podkreślił, że rosyjscy żołnierze nie mogli nie wiedzieć o przeznaczeniu tego obiektu, ponieważ mieszkańcy, którzy pozostali w Komyshuwasi, co tydzień otrzymywali tam pomoc humanitarną.

Prezydent stwierdził również, że ten atak świadczy o braku ze strony Rosji chęci deeskalacji konfliktu i wezwał międzynarodowych partnerów do zareagowania na atak, wzmocnienia wsparcia dla Ukrainy oraz pomocy w ochronie życia ludzi.

Źródło: Wołodymyr Zełenski

Rosja ostrzelała 27 miejscowości w obwodzie sumskim, jest sześciu rannych.

Rano rosyjskie wojska zaatakowały obiekty infrastruktury cywilnej w Sumach za pomocą dronów rakietowych oraz dronów FPV sterowanych za pomocą światłowodu. Odnotowano kilka trafień w strefie przemysłowej, uszkodzono również duży pojazd.

W obwodzie sumskim w wyniku rosyjskich ataków w ciągu ostatniej doby zginęła 43-letnia kobieta, a kolejne 12 osób odniosło rany i obrażenia. Łącznie wojska RF zaatakowały 20 miejscowości w regionie, odnotowano 56 uderzeń.

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