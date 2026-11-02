В Харьковской области возросло число пострадавших в результате обстрела Чугуева

В результате российских ударов по Чугуеву в Харьковской области число пострадавших возросло до семи человек.

«К сожалению, число пострадавших в результате сегодняшнего обстрела Чугуева возросло до семи — в течение дня жители продолжали обращаться за медицинской помощью», — рассказала Минаева.

По её данным, в микрорайоне, подвергшемся удару, повреждены окна и балконное остекление примерно в 100 квартирах и в десятке частных домов.

По информации Харьковской областной прокуратуры, около 10:45 россияне с помощью двух беспилотников нанесли удары по станции технического обслуживания автомобилей.

«Примерно через 10 минут ещё один беспилотник попал в дорожное покрытие возле магазина. Пострадали пять женщин», — сообщили в ведомстве.

По предварительным данным, это были БПЛА типа «Герань-2».

Об этом сообщила в Facebook мэр Чугуева Галина Минаева.

В результате российского удара дронами по Чугуеву пострадали пять человек.

Ракетный удар по Чугуеву вызвал пожар на предприятии.

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