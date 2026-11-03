За сутки Россия ранила семерых жителей Херсонской области
За прошедшие сутки, 2 ноября, в результате российских обстрелов Херсонской области пострадали семь человек. Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.
«Из-за российской агрессии 7 человек получили ранения», — написал он в Telegram.
По его данным, под ударами дронов, авиации и артиллерии оказались более 30 населенных пунктов, в частности Херсон, Антоновка, Белозерка, Берислав и Днепровское. Россияне наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам. Повреждены семь частных домов, магазин, вышка сотовой связи и частный автомобиль.
Семь мирных жителей получили ранения в Херсонской области в результате российских обстрелов и атак дронов.
В Херсоне на улице обнаружили подозрительные взрывоопасные предметы.
1 ноября в Днепровском районе Херсона двое мужчин в возрасте 67 и 60 лет пострадали в результате взрывов мин.