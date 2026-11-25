В Украине не исключают проведения следующего раунда мирных переговоров с Россией до Рождества. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, к переговорному процессу также могут присоединиться представители европейских стран.

Новые мирные переговоры до Рождества

На вопрос журналистки, возможна ли встреча в четырёхстороннем формате между Украиной, РФ, США и Европой до Рождества, Буданов ответил оптимистично.

«Рабочая встреча, вы имеете в виду? Ну, я надеюсь на это», — говорит он.

Также Буданов отметил, что вскоре станет ясно, допустит ли Путин европейцев физически за стол переговоров.



«Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реально», — заметил он.



На вопрос, будут ли сначала присутствовать на переговорах советники, глава ОП отметил следующее:



«Посмотрим. Здесь вопрос не в том — кто, а в том, по каким вопросам», — сообщил он.

Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов на мероприятии «Диалог ради единства».

Напомним, что Песков прокомментировал возможный визит европейской делегации на переговоры в Москву.

25 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что амбиции России не ограничиваются Украиной. По его словам, Москва усиливает напряженность в Балтийском регионе, Польше, Черном море и даже в космосе.

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