Буданов допустил возможность новых переговоров с Россией при участии Европы до Рождества
В Украине не исключают проведения следующего раунда мирных переговоров с Россией до Рождества. По словам руководителя Главного управления разведки Кирилла Буданова, к переговорному процессу также могут присоединиться представители европейских стран.
Новые мирные переговоры до Рождества
На вопрос журналистки, возможна ли встреча в четырёхстороннем формате между Украиной, РФ, США и Европой до Рождества, Буданов ответил оптимистично.
«Рабочая встреча, вы имеете в виду? Ну, я надеюсь на это», — говорит он.
Также Буданов отметил, что вскоре станет ясно, допустит ли Путин европейцев физически за стол переговоров.
«Время покажет, я думаю, что в определенном формате это реально», — заметил он.
На вопрос, будут ли сначала присутствовать на переговорах советники, глава ОП отметил следующее:
«Посмотрим. Здесь вопрос не в том — кто, а в том, по каким вопросам», — сообщил он.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов на мероприятии «Диалог ради единства».
Напомним, что Песков прокомментировал возможный визит европейской делегации на переговоры в Москву.
25 ноября канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что амбиции России не ограничиваются Украиной. По его словам, Москва усиливает напряженность в Балтийском регионе, Польше, Черном море и даже в космосе.