W Ukrainie nie wyklucza się przeprowadzenia kolejnej rundy rozmów pokojowych z Rosją przed Bożym Narodzeniem. Jak poinformował szef Głównego Zarządu Wywiadu Kirill Budanow, do procesu negocjacyjnego mogą również dołączyć przedstawiciele krajów europejskich.

Nowe rozmowy pokojowe przed Bożym Narodzeniem

Na pytanie dziennikarki, czy przed Bożym Narodzeniem możliwe jest spotkanie w formacie czterostronnym między Ukrainą, Federacją Rosyjską, Stanami Zjednoczonymi i Europą, Budanow odpowiedział optymistycznie.

„Ma pani na myśli spotkanie robocze? Cóż, mam na to nadzieję” – powiedział.

Budanow zaznaczył również, że wkrótce okaże się, czy Putin dopuści Europejczyków fizycznie do stołu negocjacyjnego.



„Czas pokaże, myślę, że w pewnym formacie jest to realistyczne” – zauważył.



Na pytanie, czy na początku w rozmowach będą uczestniczyć doradcy, szef Urzędu Prezydenta odpowiedział:



„Zobaczymy. Nie chodzi tu o to, kto, ale o to, jakie kwestie będą omawiane” – poinformował.

Oświadczył to szef Biura Prezydenta Kirill Budanow podczas wydarzenia „Dialog na rzecz jedności”.

Przypomnijmy, że Pieskow skomentował ewentualną wizytę delegacji europejskiej w Moskwie w celu przeprowadzenia rozmów.

25 listopada kanclerz Niemiec Friedrich Merz stwierdził, że ambicje Rosji nie ograniczają się do Ukrainy. Według niego Moskwa nasila napięcia w regionie bałtyckim, w Polsce, na Morzu Czarnym, a nawet w kosmosie.

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