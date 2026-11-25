Zniszczenie przez Ukrainę części samochodowej mostu krymskiego zadało Moskwie poważny cios wizerunkowy w przededniu wizyty Władimira Putina w Chinach na trójstronnym spotkaniu z Xi Jinpingiem i Donaldem Trumpem oraz stało się taktyczną odpowiedzią na rosyjskie ataki na mosty Północny i Południowy w Kijowie. Ma to jednak ograniczone konsekwencje militarne dla Federacji Rosyjskiej

O tym mowa w raporcie Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Badań Obronnych (RUSI).

Jednocześnie rzeczywiste szkody dla logistyki wojskowej Rosji prawdopodobnie ograniczą się do południa Ukrainy — najdotkliwiej odczują je rosyjskie oddziały w okupowanych częściach obwodów chersońskiego i zaporoskiego, podczas gdy dostawy do obwodów donieckiego i ługańskiego odbywają się głównie koleją bezpośrednio z Rosji.

Analitycy zauważają, że Rosja już w pierwszych latach wojny na pełną skalę znacznie ograniczyła wykorzystanie mostu samochodowego do celów wojskowych, a do 2024 roku zaprzestała transportu przez niego większości ładunków wojskowych. Ocalała linia kolejowa mostu, która również uległa dodatkowym zniszczeniom, ma ograniczoną przepustowość i nie jest w stanie przejąć całego przepływu ładunków w sytuacji, gdy promy zostały praktycznie wycofane z eksploatacji, a objazdowa trasa lądowa R-280 („Noworosja”) jest nieustannie atakowana przez ukraińskie drony, co powoduje korki i wzrost kosztów logistyki.

Ponadto zawalony przęsło i szczątki na płytkich wodach Cieśniny Kerczeńskiej blokują przepływ dużych statków i pozbawiają Rosję możliwości korzystania z terminali zbożowych w okupowanych Berdiańsku i Mariupolu. Pomimo tych trudności eksperci RUSI uważają, że ze względu na scentralizowany podział zasobów Moskwa raczej dopuści do tymczasowego wyczerpania sił na południu przed ich przegrupowaniem, a zakrojona na szeroką skalę integracja okupowanych terytoriów z gospodarką Federacji Rosyjskiej wskazuje na niskie prawdopodobieństwo, że Kreml zgodzi się na ich zwrot w ramach obecnych negocjacji.

Źródło: raport Królewskiego Zjednoczonego Instytutu Badań Obronnych (RUSI).

Most krymski może nie zacząć w pełni funkcjonować przed zakończeniem wojny.

W nocy z 16 na 17 listopada most krymski ponownie znalazł się pod ostrzałem; doszło do zawalenia się do wody łuku samochodowego przeprawy.

Dowódca Sił Systemów Bezzałogowych Robert Brovdi, o pseudonimie Madyar, opublikował zdjęcia dronów, które wykorzystano do uderzenia na most kerczeński 17 listopada. Ujawnił również jednostki zaangażowane w tę wspólną operację.

Rosyjski dyktator Władimir Putin spotkał się z ministrem transportu Dmitrijem Jadrowym wkrótce po ataku dronów na most krymski, jednak nie zapytał o skutki uderzenia. Zamiast tego podczas spotkania w Kremlu omawiano rozwój branży transportowej i usprawnienie przewozów kolejowych, mimo że z powodu ataku pociągi miały kilkugodzinne opóźnienia.

Rzecznik rosyjskiego dyktatora Dmitrij Pieskow po raz pierwszy skomentował skutki ataku na most krymski, który miał miejsce 17 listopada. Według niego planowane jest przywrócenie przeprawy.

Rosyjską społeczność techniczną interesuje, skąd strona ukraińska uzyskała stabilną łączność na Krymie podczas operacji w nocy z 16 na 17 listopada.

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