乌克兰摧毁克里米亚大桥的公路部分，在弗拉基米尔·普京即将访问中国、与习近平和唐纳德·特朗普举行三方会晤之际，对莫斯科的声誉造成了严重打击，同时也成为对俄罗斯 对基辅北桥和南桥的袭击所作出的战术回应。但此举对俄罗斯的军事影响有限

英国皇家联合国防研究学院（RUSI）的一份报告中提到了这一点。

与此同时，对俄罗斯军事后勤造成的实际损害可能仅限于乌克兰南部——在赫尔松州和扎波罗热州被占领地区，俄罗斯部队将受到最严重的冲击， 而顿涅茨克州和卢甘斯克州的补给主要通过铁路直接从俄罗斯运送。

分析人士指出，早在全面战争的最初几年，俄罗斯就大幅减少了该公路桥在军事方面的使用，并于2024年前停止了通过该桥运输大部分军用物资。 大桥上幸存的铁路支线虽也遭受了额外打击，但其运力有限，在渡轮实际上已停运的情况下，无法承担全部货运量， 而R-280（“新俄罗斯”）陆路绕行路线则持续遭受乌克兰无人机袭击，导致交通拥堵和物流成本上升。

此外，坍塌的桥段及散落在刻赤海峡浅水区的残骸阻碍了大型船舶的通行，使俄罗斯无法使用被占领的别尔江斯克和马里乌波尔的谷物码头。 尽管面临这些困难，RUSI的专家认为，由于资源分配的集中化，莫斯科更可能允许南部部队在重新部署前暂时消耗战力， 而将被占领土大规模纳入俄罗斯联邦经济体系这一事实表明，克里姆林宫在当前谈判框架内同意归还这些领土的可能性很低。

来源：英国皇家联合国防研究所（RUSI）报告。

克里米亚大桥可能在战争结束前无法全面投入使用。

11月17日凌晨，克里米亚大桥再次遭到袭击，大桥的汽车通行拱桥坍塌入水。

无人机系统部队指挥官罗伯特·布罗夫迪（代号“马贾尔”）公布了11月17日用于打击刻赤大桥的无人机图像。他还披露了参与此次联合行动的部队。

俄罗斯独裁者弗拉基米尔·普京在无人机袭击克里米亚大桥后不久会见了交通部长德米特里·亚德罗夫，但并未过问此次袭击的后果。 相反，在克里姆林宫的会晤中，双方讨论了交通行业的发展以及铁路运输的改善，尽管由于此次袭击，列车曾延误数小时。

俄罗斯独裁者的发言人德米特里·佩斯科夫首次就11月17日发生的克里米亚大桥袭击事件的后果发表评论。据他称，计划恢复该大桥的通行。

俄罗斯技术界关注的是，在11月17日夜间的行动中，乌克兰方面是如何在克里米亚建立起稳定通信的。

关注我们在