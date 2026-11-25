Глава российской «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина заявила, что ряд органов власти РФ фактически «парализован» из-за якобы массового вовлечения украинскими провокаторами российских подростков в преступную и «террористическую деятельность». По её словам, чиновники не понимают, как противодействовать этому явлению.

Об этом Мизулина заявила в ходе V Национального форума «Здоровье и безопасность детей» в Москве. Она также обратила внимание на то, что многие родители не знают, чем занимаются их дети в интернете.

По утверждению Мизулиной, в течение последнего года якобы фиксируются случаи целенаправленного вовлечения в преступления детей из благополучных семей, отличников, победителей спортивных соревнований, участников «Движения первых» и студентов ведущих российских университетов. Она назвала это тревожной тенденцией.

Мизулина также заявила, что подростки становятся уязвимыми из-за чувства ответственности и склонности выполнять поручения авторитетных взрослых, из-за чего могут попадать в опасные схемы. Кроме того, она прогнозирует, что развитие искусственного интеллекта может привести к увеличению в 2027 году числа случаев вовлечения детей в противоправную деятельность и появлению новых «синих китов».

В России в последние годы растет количество уголовных дел о диверсиях и терактах, фигурантами которых становятся несовершеннолетние. 12 октября представительница Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что с начала 2026 года в суды передали 39 уголовных дел в отношении 57 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Их обвиняют в поджогах объектов транспортной инфраструктуры и базовых станций связи по заданию украинских спецслужб.

По подсчётам проекта «Поддержка политических заключённых. Мемориал», в 2025 году уголовные дела по обвинениям в поджогах, которые чаще всего квалифицировались как терракты или диверсии, были возбуждены как минимум в отношении 109 подростков. Это почти на 40 % больше, чем годом ранее, когда фигурантами стали 78 несовершеннолетних, и в 2,7 раза превышает показатель 2023 года — 40 случаев.

По данным правозащитников, следствие в основном утверждает, что подростки действовали по заданию украинских спецслужб. В то же время сами обвиняемые рассказывали, что соглашались на поджоги после объявлений о заработке в Telegram-каналах.

Согласно отчёту уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, в 2025 году количество несовершеннолетних, причастных к терроризму и экстремизму, выросло вдвое. В большинстве случаев их вербовали через интернет.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ

Россия продолжает привлекать иностранцев в свою армию для участия в войне против Украины. В частности, МИД Перу сообщил о гибели 11 граждан страны, присоединившихся к российским войскам.

Кроме того, Россия ежемесячно привлекает в свою армию около 1800 иностранцев для участия в войне против Украины.

Читай нас в