俄罗斯“安全互联网联盟”负责人叶卡捷琳娜·米祖林娜声称，由于乌克兰挑拨者据称大规模诱使俄罗斯青少年参与犯罪和“恐怖活动”，俄罗斯联邦的一系列政府机构实际上已“瘫痪”。 据她称，官员们并不清楚该如何应对这一现象。

米祖琳娜是在莫斯科举行的第五届“儿童健康与安全”全国论坛上发表上述言论的。她还指出，许多家长并不清楚自己的孩子在互联网上都在做什么。

据米祖琳娜称，在过去一年中，据称已记录到多起针对来自富裕家庭、学业优异者、体育比赛优胜者、“先锋运动”参与者以及俄罗斯顶尖大学学生的有针对性的犯罪诱导案例。 她称这是令人担忧的趋势。

米祖利娜还表示，青少年因肩负责任且倾向于服从有权威的成年人的指示，从而变得容易受到伤害，这可能导致他们陷入危险的骗局。 此外，她预测，人工智能的发展可能导致2027年儿童参与非法活动的案件增加，并出现新的“蓝鲸”现象。

近年来，俄罗斯涉及未成年人的破坏活动和恐怖袭击刑事案件数量呈上升趋势。 10月12日，俄罗斯联邦调查委员会代表斯维特兰娜·彼得伦科表示，自2026年初以来，已有39起涉及57名14至17岁青少年的刑事案件移交法院审理。 他们被指控受乌克兰特工机构指使，纵火焚烧交通基础设施和通信基站。

据“支持政治犯。 纪念馆”项目统计，2025年因涉嫌纵火（此类案件通常被定性为恐怖袭击或破坏活动）而被立案的青少年至少有109名。 这一数字比前一年增加了近40%——前一年涉案未成年人为78人，且是2023年40起案件的2.7倍。

据人权活动人士称，调查人员大多声称这些青少年是受乌克兰特工机构指使行事。与此同时，被告本人则表示，他们是在Telegram频道发布招工信息后才同意实施纵火的。

根据俄罗斯联邦总统儿童权利专员的报告，2025年涉恐及极端主义活动的未成年人数量翻了一番。在大多数情况下，他们是通过互联网被招募的。

俄罗斯宣传媒体报道了这一消息

俄罗斯继续招募外国人加入其军队，参与对乌克兰的战争。特别是，秘鲁外交部通报称，有11名加入俄军的该国公民阵亡。

此外，俄罗斯每月招募约1800名外国人加入其军队，参与对乌克兰的战争。

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