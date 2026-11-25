Szefowa rosyjskiej „Ligi Bezpiecznego Internetu” Katerina Mizulina oświadczyła, że szereg organów władzy Federacji Rosyjskiej jest faktycznie „sparaliżowanych” z powodu rzekomego masowego wciągania rosyjskich nastolatków przez ukraińskich prowokatorów w działalność przestępczą i „terrorystyczną”. Według niej urzędnicy nie wiedzą, jak przeciwdziałać temu zjawisku.

Mizulina wypowiedziała się na ten temat podczas V Krajowego Forum „Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci” w Moskwie. Zwróciła również uwagę, że wielu rodziców nie wie, czym zajmują się ich dzieci w Internecie.

Według Mizuliny w ciągu ostatniego roku rzekomo odnotowano przypadki celowego wciągania w przestępstwa dzieci z zamożnych rodzin, prymusów, zwycięzców zawodów sportowych, uczestników „Ruchu Pierwszych” oraz studentów czołowych rosyjskich uniwersytetów. Nazwała to niepokojącą tendencją.

Mizulina stwierdziła również, że nastolatki stają się podatne na wpływy ze względu na poczucie odpowiedzialności i skłonność do wykonywania poleceń autorytatywnych dorosłych, przez co mogą wplątać się w niebezpieczne schematy. Ponadto przewidziała, że rozwój sztucznej inteligencji może doprowadzić w 2027 roku do wzrostu liczby przypadków angażowania dzieci w działalność niezgodną z prawem oraz pojawienia się nowych „niebieskich wielorybów”.

W Rosji w ostatnich latach rośnie liczba spraw karnych dotyczących aktów sabotażu i zamachów terrorystycznych, w których oskarżonymi są nieletni. 12 października przedstawicielka Komitetu Śledczego RF Swiatłana Pietrenko poinformowała, że od początku 2026 roku do sądów przekazano 39 spraw karnych dotyczących 57 nastolatków w wieku od 14 do 17 lat. Zarzuca się im podpalenia obiektów infrastruktury transportowej i stacji bazowych łączności na zlecenie ukraińskich służb specjalnych.

Według szacunków projektu „Wsparcie dla więźniów politycznych. Memorial”, w 2025 roku wszczęto postępowania karne pod zarzutem podpaleń, które najczęściej kwalifikowano jako akty terrorystyczne lub dywersje, przeciwko co najmniej 109 nieletnim. To o prawie 40% więcej niż rok wcześniej, kiedy to oskarżonymi było 78 nieletnich, i 2,7 razy więcej niż w 2023 roku — 40 przypadków.

Według danych obrońców praw człowieka śledztwo w większości przypadków twierdzi, że nastolatki działały na zlecenie ukraińskich służb specjalnych. Jednocześnie sami oskarżeni twierdzili, że zgodzili się na podpalenia po ogłoszeniach o możliwości zarobku na kanałach Telegramu.

Zgodnie z raportem pełnomocnika prezydenta Federacji Rosyjskiej ds. praw dziecka w 2025 roku liczba nieletnich zamieszanych w terroryzm i ekstremizm wzrosła dwukrotnie. W większości przypadków byli oni werbowani przez internet.

Informują o tym rosyjskie media propagandowe

Rosja nadal werbuje obcokrajowców do swojej armii w celu udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. W szczególności Ministerstwo Spraw Zagranicznych Peru poinformowało o śmierci 11 obywateli tego kraju, którzy dołączyli do rosyjskich sił zbrojnych.

Ponadto Rosja co miesiąc rekrutuje do swojej armii około 1800 obcokrajowców do udziału w wojnie przeciwko Ukrainie.

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