Россияне более 20 раз обстреляли Днепропетровскую область за день, есть раненый
25 ноября российские военные в течение дня более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области. В результате обстрелов ранения получил мужчина.
По его словам, армия РФ применяла беспилотники и артиллерию.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская, Мировская, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены два многоквартирных дома, частные дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника. Ранение получил 42-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение.
В Зеленодольской общине Криворожского района враг атаковал инфраструктуру.
В Верхнеднепровской общине Каменского района были повреждены объекты инфраструктуры.
Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
В субботу, 21 ноября, российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию.
Днепропетровская область пережила более 50 российских атак за день, есть погибшие и пострадавшие.