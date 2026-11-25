25 ноября российские военные в течение дня более 20 раз обстреляли три района Днепропетровской области. В результате обстрелов ранения получил мужчина.

По его словам, армия РФ применяла беспилотники и артиллерию.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Червоногригоровская, Мировская, Покровская и Марганецкая общины. Повреждены два многоквартирных дома, частные дома, хозяйственные постройки, сельскохозяйственная техника. Ранение получил 42-летний мужчина, который проходит амбулаторное лечение.

В Зеленодольской общине Криворожского района враг атаковал инфраструктуру.

В Верхнеднепровской общине Каменского района были повреждены объекты инфраструктуры.

Об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

В субботу, 21 ноября, российские войска почти 30 раз атаковали шесть районов Днепропетровской области, применяя беспилотники и артиллерию.

Днепропетровская область пережила более 50 российских атак за день, есть погибшие и пострадавшие.



Читай нас в