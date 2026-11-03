W ciągu ostatniej doby, 2 listopada, w wyniku rosyjskich ostrzałów obwodu chersońskiego rannych zostało siedem osób. Poinformował o tym szef obwodowej administracji wojskowej w Chersoniu Aleksander Prokudin.

„W wyniku rosyjskiej agresji 7 osób odniosło rany” – napisał w Telegramie.

Według jego danych atakom dronów, lotnictwa i artylerii poddano ponad 30 miejscowości, w tym Cherson, Antonówka, Bilozerka, Berysław i Dniprowskie. Rosjanie ostrzeliwali infrastrukturę krytyczną i społeczną oraz dzielnice mieszkalne. Uszkodzono siedem domów prywatnych, sklep, wieżę telefonii komórkowej oraz prywatny samochód.

W obwodzie chersońskim w wyniku rosyjskich ostrzałów i ataków dronów rannych zostało siedmiu cywilów.

W Chersoniu na ulicy znaleziono podejrzane przedmioty wybuchowe.

1 listopada w dzielnicy Dniprowskie w Chersoniu dwóch mężczyzn w wieku 67 i 60 lat odniosło obrażenia w wyniku wybuchów min.

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