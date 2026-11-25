25 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina będzie nadal przeprowadzać ataki w odpowiedzi na rosyjskie ataki, w szczególności na infrastrukturę energetyczną. Ponadto głowa państwa poinformowała o zniszczeniu rosyjskiego lotniska wojskowego.

Zełenski podziękował żołnierzom Sił Operacji Specjalnych za przeprowadzoną operację i podkreślił, że rosyjskie lotnictwo wojskowe i okręty pozostają dla Ukrainy uzasadnionymi celami.

Według Zełenskiego we wszystkich regionach, które ucierpiały w wyniku rosyjskich ataków, działają ekipy naprawcze i przedsiębiorstwa energetyczne. Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w Dnieprze, obwodzie dniepropetrowskim oraz w Zaporożu.

Prezydent zapewnił, że niezbędny sprzęt i zasoby do przywrócenia dostaw energii elektrycznej są dostępne. Jednocześnie pracownicy sektora energetycznego są zmuszeni do przerywania prac naprawczych z powodu zagrożenia ponownymi atakami.

„Taktyka Rosjan jest niezmienna: uderzają właśnie w linie i sieci, atakują podstacje, aby utrudnić przesył energii elektrycznej z elektrowni. Naprawiamy. I na każdy atak będziemy odpowiadać Rosji – i będziemy odpowiadać godnie” – podkreślił Zełenski.

Głowa państwa podziękowała również żołnierzom Sił Operacji Specjalnych Sił Zbrojnych Ukrainy za zniszczenie rosyjskiego lotniska wojskowego. Obecnie Ukraina ustala skalę strat zadanych przeciwnikowi.

„Będziemy nadal zadawać im ciosy. Rosyjskie siły powietrzne, rosyjskie okręty wojenne oraz statki transportujące rosyjską broń – to nasze całkowicie legalne cele” – oświadczył prezydent.

Informację tę podano z odniesieniem do wieczornego oświadczenia prezydenta.

25 listopada operatorzy środków dalekiego zasięgu Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy zniszczyli rosyjski wielofunkcyjny kompleks rozpoznawczo-informacyjny obrony powietrzno-kosmicznej (MRIK-VKO).

Żołnierze oddziału specjalnego Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy „Primary” przeprowadzili serię udanych ataków na cenne cele rosyjskiej armii okupacyjnej.

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