11月25日，乌克兰总统沃洛迪米尔·泽连斯基表示，乌克兰将继续对俄罗斯的袭击进行反击，特别是针对能源基础设施的袭击。此外，这位国家元首还宣布，一处俄罗斯军事机场已被击中。

泽连斯基对特种作战部队的官兵此次行动表示感谢，并强调俄罗斯的军用飞机和舰船仍是乌克兰的合法打击目标。

据泽连斯基称，在所有遭受俄罗斯袭击的地区，维修队伍和能源公司都在开展工作。第聂伯市、第聂伯罗彼得罗夫斯克州和扎波罗热的情况依然最为严峻。

总统保证，恢复供电所需的设备和资源已经到位。但与此同时，由于面临再次遭受袭击的威胁，电力工作者不得不暂停维修工作。

“俄军的战术始终如一：他们专门打击输电线路和电网，袭击变电站，以此阻碍发电后的电力传输。 我们正在进行抢修。对于每一次袭击，我们都将予以反击——而且会予以有力反击，”泽连斯基强调道。

国家元首还感谢乌克兰武装部队特种作战部队的官兵摧毁了俄罗斯军事机场。目前，乌克兰正在核实对敌方造成的损失规模。

“我们将继续对他们进行反击。俄罗斯空军、俄罗斯军舰以及运输俄罗斯武器的船只——都是我们完全合法的打击目标，”总统表示。

据报道，此消息引自总统当晚的讲话。

11月25日，乌克兰国防部情报总局远程武器操作员摧毁了俄罗斯的多功能空天防御侦察与信息综合体（МРИК-ВКО）。

乌克兰国防部情报总局“幽灵”特种部队的战士们对俄罗斯占领军的高价值目标实施了一系列成功的打击。

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