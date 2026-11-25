25 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина и впредь будет наносить ответные удары по российским атакам, в частности по энергетической инфраструктуре. Также глава государства сообщил о поражении российского военного аэродрома.

Зеленский поблагодарил бойцов Сил специальных операций за проведенную операцию и подчеркнул, что военная авиация и корабли России остаются законными целями для Украины.

По словам Зеленского, во всех регионах, подвергшихся российским ударам, работают ремонтные бригады и энергетические компании. Наиболее сложной остается ситуация в Днепре, Днепропетровской области и Запорожье.

Президент заверил, что необходимое оборудование и ресурсы для восстановления электроснабжения имеются. В то же время энергетики вынуждены прерывать ремонтные работы из-за угрозы повторных атак.

«У россиян тактика неизменна: они бьют именно по линиям и сетям, по подстанциям, чтобы затруднить передачу электроэнергии от генерации. Мы проводим ремонт. И на каждый удар мы будем отвечать России — и отвечать будем достойно», — подчеркнул Зеленский.

Глава государства также поблагодарил военнослужащих Сил специальных операций ВСУ за поражение российского военного аэродрома. В настоящее время Украина уточняет масштабы нанесенного противнику ущерба.

«Продолжим наносить им ответные удары. Российская авиация, российские военные корабли и суда, транспортирующие российское оружие, – наши абсолютно законные цели», – заявил президент.

Об этом сообщается со ссылкой на вечернее обращение президента.

25 ноября операторы дальнобойных средств Главного управления разведки Минобороны Украины уничтожили российский многофункциональный разведывательно-информационный комплекс воздушно-космической обороны (МРИК-ВКО).

Бойцы спецподразделения Главного управления разведки Министерства обороны Украины «Призраки» нанесли серию успешных ударов по высокостоимостным целям российской оккупационной армии.

Читай нас в