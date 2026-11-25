Российские оккупанты планировали окружить украинских военных в Харьковской области, однако в результате сами оказались в ловушке. Украинские силы обнаружили уязвимый участок российского выдвижения и перерезали его, изолировав передовые подразделения противника.

По словам пресс-секретаря, российское командование планировало соединить Великобурлукское направление с Южно-Слобожанским, чтобы взять украинские силы в окружение. Операцию назвали «Медвежий угол».

Замысел оккупантов предусматривал наступление с двух направлений: с Южно-Слобожанского — на восток, а с Великобурлукского — на запад. После этого российские подразделения должны были соединиться посередине.

«И проблема, как всегда, у россиян заключалась в том, что они доложили о его выполнении тогда, когда даже близко не были к этому, даже теоретически. Разумеется, в результате они его так и не выполнили», — рассказал Трегубов.

Он пояснил, что украинские военные определили самое узкое место российского выступления посередине. Если вблизи границы с Россией и на передовой противник сосредоточил значительные силы, то центральный участок оставался уязвимым.

Именно там украинские подразделения нанесли удар и перерезали выступ. В результате в окружении оказались передовые российские военные, которые пытались продвинуться в направлении Вильховатки и закрепиться в населенном пункте.

Трегубов подчеркнул иронию ситуации, когда попытка окружить противника заканчивается собственным окружением.

«Есть такое военное правило — пытаешься кого-то окружить, следи, чтобы не окружили тебя. Ну вот, россияне здесь немного в этом плане не справились», — подчеркнул пресс-секретарь.

Об этом сообщил представитель Группировки объединенных сил Виктор Трегубов в эфире телемарафона.

Напомним, украинские защитники оттеснили оккупантов вблизи Устиновки Харьковской области. В то же время российские войска смогли продвинуться на Запорожском направлении, сообщает аналитический проект DeepState.

За последнюю неделю российские войска снизили интенсивность попыток штурмовых действий на Харьковском направлении. На это повлияли потери противника в результате действий Сил обороны Украины, а также ухудшение погодных условий.

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