俄罗斯占领军原计划在哈尔科夫州包围乌克兰军队，结果却反被困住。乌克兰部队发现了俄军突出部的一处薄弱环节并予以切断，从而将敌军的前沿部队孤立起来。

据发言人称，俄军指挥部原计划将维利科布尔卢茨基方向与南斯洛博扎纳方向连接起来，以将乌克兰军队包围。该行动被命名为“熊角”。

占领者的计划是沿两个方向发起进攻：从南斯洛博扎纳方向向东推进，从维利科布尔卢茨克方向向西推进。随后，俄军各部队应在中间汇合。

“而俄罗斯人一如既往的问题在于，他们报告行动已完成时，实际上连完成都还差得远，甚至在理论上都相去甚远。当然，结果就是他们最终根本没能完成这项行动，”特雷古博夫说道。

他解释说，乌克兰军队锁定了俄军突出部中部最狭窄的区域。如果敌军在靠近俄罗斯边境的前线集结了大量兵力，那么中部地段就会变得十分脆弱。

乌克兰部队正是在该处发起进攻，切断了俄军的突出部。结果，试图向维尔霍瓦特卡方向推进并在该居民点站稳脚跟的俄军前线部队被包围。

特雷古博夫强调了这一局面的讽刺性：本想包围敌人，结果反被自己包围。

“有一条军事铁律——试图包围他人时，要确保自己不被包围。看来俄军在这方面稍微有些失策，”这位发言人强调道。

联合部队发言人维克多·特雷古博夫在电视马拉松直播中通报了这一情况。

需要指出的是，乌克兰守军已在哈尔科夫州乌斯蒂诺夫卡附近将占领军击退。与此同时，据分析项目DeepState报道，俄军在扎波罗热方向取得了推进。

过去一周，俄军在哈尔科夫方向的强攻行动强度有所减弱。这主要是由于乌克兰国防军的行动导致敌军伤亡，以及天气条件恶化所致。

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