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Російські окупанти планували оточити українських військових на Харківщині, однак у результаті самі опинилися в пастці. Українські сили виявили вразливу ділянку російського виступу та перерізали її, ізолювавши передові підрозділи противника.

За словами речника, російське командування планувало з'єднати Великобурлуцький напрямок із Південно-Слобожанським, щоб узяти українські сили в оточення. Операцію назвали «Медвежий угол».

Задум окупантів передбачав наступ із двох напрямків: із Південно-Слобожанського — на схід, а з Великобурлуцького — на захід. Після цього російські підрозділи мали з'єднатися посередині.

«І проблема, як завжди, у росіян була в тому, що вони доповіли про її виконання тоді, коли навіть і близько не були до нього, близькі навіть теоретично. Звісно, як результатом стало те, що вони його і ніколи і не виконали», — розповів Трегубов.

Він пояснив, що українські військові визначили найвужчу частину російського виступу посередині. Якщо поблизу кордону з Росією та на передньому краї противник зосередив значні сили, то центральна ділянка залишалася вразливою.

Саме там українські підрозділи завдали удару та перерізали виступ. Унаслідок цього в оточенні опинилися передові російські військові, які намагалися просунутися в напрямку Вільховатки та закріпитися в населеному пункті.

Трегубов наголосив на іронічності ситуації, коли спроба оточити противника завершується власним оточенням.

«Є таке військове правило - намагаєшся когось оточити, дивись, щоб не оточили тебе. Ну ось росіяни тут трішечки в цьому плані не впоралися», — підкреслив речник.

Про це повідомив речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов в ефірі телемарафону.

Нагадаємо, українські захисники відтіснили окупантів поблизу Устинівки Харківської області. Водночас російські війська змогли просунутися на Запорізькому напрямку, повідомляє аналітичний проєкт DeepState.

За останній тиждень російські війська зменшили інтенсивність спроб штурмових дій на Харківському напрямку. На це вплинули втрати противника внаслідок дій Сил оборони України, а також погіршення погодних умов.

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