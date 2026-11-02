W obwodzie charkowskim wzrosła liczba ofiar ostrzału Czugujewa

W wyniku rosyjskich ataków na Czugujew w obwodzie charkowskim liczba poszkodowanych wzrosła do siedmiu osób.

„Liczba osób poszkodowanych w wyniku dzisiejszego ostrzału Czugujowa wzrosła niestety do siedmiu – w ciągu dnia mieszkańcy nadal zwracali się o pomoc medyczną” – powiedziała Minajewa.

Według jej danych w dzielnicy, która została trafiona, uszkodzono okna i przeszklenia balkonowe w około 100 mieszkaniach oraz w kilkunastu domach prywatnych.

Według informacji prokuratury obwodowej w Charkowie Rosjanie około godziny 10:45 za pomocą dwóch dronów przeprowadzili atak na stację obsługi samochodów.

„Około 10 minut później kolejny dron uderzył w nawierzchnię drogi w pobliżu sklepu. Rannych zostało pięć kobiet” – poinformowano w prokuraturze.

Według wstępnych danych były to bezzałogowe statki powietrzne typu „Geran-2”.

Informację tę podała na Facebooku burmistrz Czugujowa Galina Minajewa.

W wyniku rosyjskiego ataku dronów na Czugujew pięć osób odniosło obrażenia.

Atak rakietowy na Czugujów spowodował pożar w zakładzie przemysłowym.

Rosyjski dron zabił trzy osoby w Czugujowie, wśród ofiar śmiertelnych znalazło się dziecko.

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