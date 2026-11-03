Россия обстреляла 17 населённых пунктов Сумской области, есть погибший и пострадавшие

За прошедшие сутки российские войска атаковали 17 населенных пунктов Сумской области. В результате обстрелов погиб 63-летний мужчина, еще семь человек получили ранения, среди них — 12-летняя девочка.

В Николаевской поселковой общине в результате ударов российских беспилотников погиб 63-летний мужчина. Также травмы получила 61-летняя женщина.

В Глуховской общине ранения получила 64-летняя местная жительница.

Еще пять человек, в том числе 12-летняя девочка, обратились за медицинской помощью из-за травм, полученных во время обстрелов в предыдущие дни.

В результате вражеских ударов повреждены жилые дома, учебное заведение и объекты гражданской инфраструктуры.

Полицейские фиксируют последствия российских атак и собирают доказательства. По фактам военных преступлений возбуждены уголовные дела по статье 438 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановили теплоснабжение и подачу горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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