Rosja ostrzelała 17 miejscowości w obwodzie sumskim; jest jedna ofiara śmiertelna i ranni

W ciągu ostatnich 24 godzin rosyjskie wojska zaatakowały 17 miejscowości w obwodzie sumskim. W wyniku ostrzału zginął 63-letni mężczyzna, a siedem osób odniosło obrażenia, w tym 12-letnia dziewczynka.

W gminie Mykołajów w wyniku uderzeń rosyjskich dronów zginął 63-letni mężczyzna. Obrażenia odniosła również 61-letnia kobieta.

W gminie Hlukhiv ranna została 64-letnia mieszkanka tej miejscowości.

Kolejnych pięć osób, w tym 12-letnia dziewczynka, zwróciło się o pomoc medyczną z powodu obrażeń odniesionych podczas ostrzałów w poprzednich dniach.

W wyniku wrogich ataków uszkodzono budynki mieszkalne, placówkę oświatową oraz obiekty infrastruktury cywilnej.

Policjanci dokumentują skutki rosyjskich ataków i zbierają dowody. W sprawie przestępstw wojennych wszczęto postępowania karne na podstawie art. 438 Kodeksu karnego Ukrainy.

Poinformowała o tym Narodowa Policja Ukrainy.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyshlyanskyj. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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