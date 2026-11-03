俄罗斯对苏梅州17个居民点进行了炮击，造成1人死亡，多人受伤

过去24小时内，俄军袭击了苏梅州17个居民点。炮击导致一名63岁男子死亡，另有7人受伤，其中包括一名12岁女孩。

在尼古拉耶夫镇社区，一名63岁的男子因俄罗斯无人机袭击身亡。此外，一名61岁的妇女也受了伤。

在格卢赫夫社区，一名64岁的当地居民受伤。

另有五人，包括一名12岁女孩，因前几日炮击中受的伤而寻求医疗救助。

敌方袭击导致居民楼、一所学校及民用基础设施受损。

警方正在记录俄罗斯袭击造成的后果并收集证据。针对这些战争罪行，已根据《乌克兰刑法典》第438条启动刑事诉讼程序。

乌克兰国家警察局通报了这一情况。

11月3日凌晨，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的袭击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁列车运行可能出现延误。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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