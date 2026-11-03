Российская армия потеряла в ходе войны против Украины ещё 2060 военнослужащих за сутки

Общие боевые потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,59 млн человек. По состоянию на 3 ноября 2026 года украинская сторона оценивает количество уничтоженных российских военных примерно в 1 594 830 человек, из них 2060 — за последние сутки.

Также РФ потеряла 12 452 танка, боевых бронированных машин – 25 633 (+4), артиллерийских систем – 51 840 (+39), РСЗО — 2 252 (+1), средств ПВО — 1 731, самолетов — 452, вертолетов — 356, наземных робототехнических комплексов — 3 067 (+4), БПЛА оперативно-тактического уровня – 593 954 (+1 413), крылатых ракет – 5 140, кораблей и катеров – 35, подводных лодок – 2, автомобильной техники и автоцистерн – 169 473 (+363), специальной техники – 4 867 (+4).

Источник: Генштаб

Напомним, DeepState зафиксировал продвижение российских войск на Покровском направлении.

В октябре РФ потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными — Минобороны.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

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