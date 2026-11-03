在对乌克兰的战争中，俄军过去24小时内又损失了2060名军人

自全面入侵开始以来，俄罗斯占领军的总战损已超过159万人。 截至2026年11月3日，乌克兰方面估计被击毙的俄军人数约为1,594,830人，其中2,060人是在过去24小时内阵亡的。

此外，俄罗斯还损失了12 452辆坦克、25 633辆装甲战车（+4）、51 840套火炮系统（+39）、 多管火箭炮系统2 252套（+1）、防空装备1 731套、飞机452架、直升机356架、地面机器人系统3 067套（+4）、 作战-战术级无人机——593 954架（+1 413），巡航导弹——5 140枚， 舰船及快艇——35艘，潜艇——2艘，汽车及油罐车——169 473辆（+363），特种装备——4 867台（+4）。

来源：总参谋部

需要指出的是，DeepState监测到俄军在波克罗夫斯克方向推进。

乌克兰国防部称，10月俄军阵亡及重伤人数达到创纪录的5.44万人。

10月期间，乌克兰国防军收复了96.2平方公里的乌克兰领土，比同期俄罗斯占领军成功占领的领土面积多出10.4平方公里。

自2022年2月24日全面入侵乌克兰以来至2026年10月30日，俄罗斯军队的总战损人数约为1,586,500人。

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