Łączne straty bojowe rosyjskich sił okupacyjnych od początku pełnej inwazji przekroczyły 1,59 mln osób. Według stanu na 3 listopada 2026 r. strona ukraińska szacuje liczbę zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy na około 1 594 830 osób, z czego 2060 – w ciągu ostatniej doby.

Ponadto Rosja straciła 12 452 czołgi, 25 633 (+4) bojowe pojazdy opancerzone, 51 840 (+39) systemów artyleryjskich, systemów rakietowych wielokrotnego wystrzału – 2 252 (+1), środków obrony przeciwlotniczej – 1 731, samolotów – 452, śmigłowców – 356, naziemnych kompleksów robotycznych – 3 067 (+4), bezzałogowych statków powietrznych (UAV) poziomu operacyjno-taktycznego – 593 954 (+1 413), pocisków skrzydłowych – 5 140, okrętów i łodzi – 35, okrętów podwodnych – 2, pojazdów samochodowych i cystern – 169 473 (+363), sprzętu specjalistycznego – 4 867 (+4).

Źródło: Sztab Generalny

Przypomnijmy, że DeepState odnotowało postępy rosyjskich wojsk w rejonie Pokrowska.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tysiąca żołnierzy zabitych i ciężko rannych — Ministerstwo Obrony.

W październiku Siły Obronne wyzwoliły 96,2 kilometra kwadratowego ukraińskiego terytorium, co o 10,4 kilometra kwadratowego przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

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