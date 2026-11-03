Россия подвергла массированной атаке энергетику Украины: названо основное направление

В ночь на 3 ноября 2026 года российские войска нанесли ракетные удары по энергетическим объектам Украины. Под основной атакой оказался Ладыжин, также взрывы и удары были зафиксированы в Днепре и Криворожском районе.

В ночь на 3 ноября российские войска совершили массированную ракетную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины. Основными целями, по информации мониторинговых каналов, стали Ладыжинская и Криворожская ТЭС, а также энергетические объекты Днепра.

Наиболее интенсивный удар, по предварительным сообщениям, пришелся на Ладыжин Винницкой области. Мониторинговые ресурсы утверждают, что в направлении города было запущено около 20 крылатых ракет. Кроме того, ночью сообщалось о применении ещё 4 баллистических ракет.

Ранее мониторинговые каналы предупреждали о движении примерно 40 ракет в направлении западных областей Украины. Воздушные силы ВСУ сообщали об активной работе противовоздушной обороны.

Российские войска также атаковали Днепропетровскую область, в частности с применением баллистического вооружения.

«Россияне нанесли удары по объектам критической инфраструктуры в Днепре и Криворожском районе», — сообщил начальник Днепропетровской ОГА Александр Ганжа.

По информации мониторинговых каналов, среди вероятных целей атаки была Криворожская ТЭС вблизи Зеленодольска.

Последствия ударов по энергетическим объектам, масштабы повреждений и информация о возможных пострадавших уточняются.

Официального подтверждения количества ракет, атаковавших Ладыжин, пока нет.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

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