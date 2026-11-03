В Харькове увеличилось число пострадавших в результате российского удара по больнице

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли авиационный удар по Немишлянскому району Харькова. В результате атаки пострадали 73 человека, среди которых — пациенты больницы, медицинские работники и жители близлежащих домов.

По данным следствия, 3 ноября примерно в 03:20 россияне нанесли удар по медицинскому учреждению в Немишлянском районе города. Попадание произошло в переходе между корпусами больницы.

В результате российского удара повреждены фасад и отделения больницы, выбиты окна. Также повреждения получили еще одно медицинское учреждение, лаборатория и окна 10 многоквартирных жилых домов.

Всего пострадали 73 человека. Среди них — пациенты медицинского учреждения, медики и жители домов, расположенных вблизи места попадания.

Правоохранители изъяли обломки боеприпаса. По предварительным данным, российские войска могли применить авиабомбу ФАБ-250 с модулем управления УМПК-5Р.

Под процессуальным руководством Харьковской областной прокуратуры начато досудебное расследование по факту совершения военного преступления. Уголовное производство возбуждено по части 1 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

В Днепре число раненых в результате российской атаки утром 3 ноября возросло до 15. Трое мужчин находятся в тяжелом состоянии.

В ночь на 3 ноября российские войска нанесли удар по Харькову баллистическими ракетами и управляемыми авиабомбами. Одно из попаданий зафиксировали на территории медицинского учреждения в Немишлянском районе города. По состоянию на 06:15 число пострадавших возросло до 62 человек.

В Харькове в результате российских ударов по объектам критической инфраструктуры по состоянию на 3 ноября частично приостановлены теплоснабжение и подача горячей воды. Также из-за нестабильного напряжения в электросетях возможны задержки движения поездов метро.

Напомним, Россия массированно атаковала Украину ракетами и дронами.

Ранее стало известно, что Россия подняла в воздух стратегические бомбардировщики Ту-160.

До этого Зеленский предупредил, что Россия готовит массированную атаку на энергетику и логистику Украины.

Читай нас в