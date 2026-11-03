在哈尔科夫，因俄罗斯对医院发动袭击而受伤的人数有所增加

11月3日凌晨，俄军对哈尔科夫市涅米什利亚区发动了空袭。此次袭击造成73人受伤，其中包括医院患者、医护人员以及附近居民。

据调查显示，11月3日凌晨3时20分左右，俄军袭击了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。弹着点位于医院各栋楼之间的连廊处。

此次俄军袭击导致医院外墙和部分科室受损，窗户被炸碎。此外，另一家医疗机构、一间实验室以及10栋多户住宅楼的窗户也遭到破坏。

共有73人受伤，其中包括该医疗机构的患者、医护人员以及位于袭击地点附近的居民。

执法部门已搜出弹药残骸。据初步数据，俄军可能使用了配备UMPK-5R制导模块的FAB-250航空炸弹。

在哈尔科夫州检察院的程序指导下，已就该战争罪行事实启动了审前调查。根据《乌克兰刑法典》第438条第1款，已立案侦查。

总检察长办公室在Telegram上发布了这一消息。

在第聂伯市，因11月3日上午俄罗斯袭击而受伤的人数已增至15人。其中3名男子伤势危重。

11月2日深夜，俄军使用弹道导弹和制导航空炸弹对哈尔科夫发动了袭击。其中一枚弹药击中了该市涅米什利亚区的一家医疗机构。 截至06:15，伤者人数已增至62人。

截至11月3日，由于俄罗斯对关键基础设施的打击，哈尔科夫的供暖和热水供应已部分中断。此外，由于电网电压不稳定，地铁运行可能出现延误。

需要指出的是，俄罗斯曾对乌克兰发动了大规模的导弹和无人机袭击。

此前有消息称，俄罗斯出动了图-160战略轰炸机。

在此之前，泽连斯基曾警告称，俄罗斯正准备对乌克兰的能源和物流系统发动大规模袭击。

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