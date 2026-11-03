W Charkowie wzrosła liczba osób poszkodowanych w wyniku rosyjskiego ataku na szpital

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły nalot na dzielnicę Nemyszlańską w Charkowie. W wyniku ataku rannych zostało 73 osób, w tym pacjenci szpitala, pracownicy służby zdrowia oraz mieszkańcy okolicznych budynków.

Według danych śledztwa, 3 listopada około godziny 03:20 Rosjanie zaatakowali placówkę medyczną w dzielnicy Nemyszlańskiej miasta. Pocisk uderzył w przejście między budynkami szpitala.

W wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono fasadę i oddziały szpitala, a także wybito okna. Uszkodzeniu uległa również inna placówka medyczna, laboratorium oraz okna 10 wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W sumie poszkodowanych zostało 73 osób. Wśród nich znaleźli się pacjenci placówki medycznej, personel medyczny oraz mieszkańcy budynków położonych w pobliżu miejsca uderzenia.

Funkcjonariusze organów ścigania zabezpieczyli fragmenty amunicji. Według wstępnych danych rosyjskie wojska mogły użyć bomby lotniczej FAB-250 z modułem naprowadzającym UMPK-5R.

Pod kierownictwem proceduralnym prokuratury obwodowej w Charkowie wszczęto dochodzenie przedprocesowe w sprawie popełnienia zbrodni wojennej. Postępowanie karne wszczęto na podstawie części 1 artykułu 438 Kodeksu karnego Ukrainy.

Informację tę przekazało Biuro Prokuratora Generalnego na Telegramie.

W Dnieprze liczba rannych w wyniku rosyjskiego ataku, który miał miejsce rano 3 listopada, wzrosła do 15. Trzech mężczyzn znajduje się w stanie krytycznym.

W nocy z 2 na 3 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły atak na Charków przy użyciu rakiet balistycznych i kierowanych bomb lotniczych. Jedno z trafień odnotowano na terenie placówki medycznej w dzielnicy Nemyshlyanskyj. O godz. 06:15 liczba poszkodowanych wzrosła do 62 osób.

W Charkowie, w wyniku rosyjskich ataków na obiekty infrastruktury krytycznej, na dzień 3 listopada częściowo wstrzymano dostawy ciepła i ciepłej wody. Ponadto z powodu niestabilnego napięcia w sieciach energetycznych możliwe są opóźnienia w ruchu pociągów metra.

Przypomnijmy, że Rosja przeprowadziła masowany atak na Ukrainę przy użyciu rakiet i dronów.

Wcześniej okazało się, że Rosja wysłała strategiczne bombowce Tu-160.

Wcześniej Zełenski ostrzegł, że Rosja przygotowuje masowany atak na sektor energetyczny i logistyczny Ukrainy.

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