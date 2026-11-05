警方公布俄罗斯再次袭击科梅舒瓦哈的视频——BBC News

乌克兰国家警察公布了一名警察执法记录仪拍摄的视频。乌方称，该视频记录了俄罗斯两次袭击扎波罗热州科梅舒瓦哈村之间的时段。乌克兰表示，俄罗斯联邦——侵略国——发动袭击造成至少40人死亡。总统弗拉基米尔·泽连斯基称，可能仍有30多人被困在废墟下。

据BBC News报道，该录像由一名遇难警察的摄像机拍摄。画面显示，第一次袭击后出现大面积破坏，村民正前往地下避难所。一名军人通过无线电通信警告警察，新的制导航空炸弹正向科梅舒瓦哈方向发射。

袭击避难所

一名警察呼吁人们尽快进入避难所，该避难所位于地下至少两层。人们进入其中几秒后，传来爆炸声，可以看到火焰，录像随即中断。

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乌方称，该避难所位于一所当地学校附近，那里曾发放人道主义援助。泽连斯基表示，俄罗斯人首先袭击了前来领取援助的人，随后又袭击了抵达现场的救援人员和警察。

九枚航空炸弹与搜救工作

泽连斯基称，俄军向该村投下了九枚航空炸弹，其中一些重达3,000公斤。搜救行动已持续至第三天。乌克兰国家紧急情况服务局公布了一段视频，显示袭击留下的巨大弹坑；此次袭击完全摧毁了避难所。

BBC Verify证实，执法记录仪视频拍摄于乌克兰国家紧急情况服务局记录袭击后果的同一地点。俄罗斯军方未就有关此次袭击的报道公开发表评论。

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