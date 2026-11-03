На фронте за сутки произошло 206 боевых столкновений, больше всего — на Константиновском направлении

За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 206 боевых столкновений. Ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли удары по двум пунктам управления российскими беспилотниками.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях российские войска провели восемь штурмовых операций.

Также противник нанёс два авиационных удара с применением пяти управляемых авиабомб и осуществил 58 обстрелов позиций украинских войск и населённых пунктов. Четыре из них — с использованием реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили десять атак противника в районах населенных пунктов Избицкое, Графское, Волчанские Хутора, Охримовка, Шабельное, Чугуновка и Амбарное.

На Купянском направлении российские оккупанты трижды штурмовали в сторону Радьковки.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили девять попыток противника вклиниться в украинскую оборону. Враг атаковал в сторону населенных пунктов Новое, Колодцы, Лиман, Заречное и Диброва.

На Славянском направлении украинские защитники остановили попытку российских войск продвинуться в районе Ямполя.

На Краматорском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении зафиксировано 21 атаку. Российские войска наступали в районе Константиновки, а также в сторону Дружковки, Новоселовки, Райского, Софиевки, Кучерового Яра и Вольного.

На Покровском направлении противник совершил 13 атак. Оккупанты пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Молодецкое, Новопавловка, Черниговка, Светлое, Доброполье, Мирное и Сергеевка.

На Александровском направлении российские войска штурмовых действий не проводили.

На Гуляйпольском направлении оккупанты семь раз атаковали позиции украинских защитников. Враг пытался продвинуться в сторону населенных пунктов Успешное, Тернуватое, Горкое и Чаривное.

На Ореховском направлении российские войска провели одну штурмовую операцию — атаковали в сторону Червоной Криницы.

На Приднепровском направлении противник не проводил наступательных действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок российских войск не выявлено, сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 08:00 3 ноября.

Общие боевые потери российских оккупационных войск с начала полномасштабного вторжения превысили 1,59 млн человек. По состоянию на 3 ноября 2026 года украинская сторона оценивает количество ликвидированных российских военных примерно в 1 594 830 человек, из них 2060 — за последние сутки.

В октябре РФ потеряла рекордные 54,4 тысячи военнослужащих убитыми и тяжелоранеными — Минобороны.

За октябрь Силы обороны освободили 96,2 квадратных километра украинской территории, что на 10,4 квадратных километра превышает площадь территорий, которые удалось захватить российским оккупационным войскам за тот же период.

Общие боевые потери российской армии с начала полномасштабного вторжения в Украину, с 24 февраля 2022 года по 30 октября 2026 года, составляют около 1 586 500 военнослужащих.

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