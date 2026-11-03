Na froncie odnotowano w ciągu doby 206 starć, z czego najwięcej miało miejsce na kierunku Kostiantynówskim

W ciągu ostatnich 24 godzin na froncie odnotowano 206 starć bojowych. Siły rakietowe i artyleria Sił Obronnych zniszczyły dwa punkty dowodzenia rosyjskich dronów.

Na kierunkach północno-słobozhańskim i kurskim wojska rosyjskie przeprowadziły osiem operacji szturmowych.

Ponadto przeciwnik przeprowadził dwa naloty z użyciem pięciu kierowanych bomb lotniczych oraz 58 ostrzałów pozycji wojsk ukraińskich i miejscowości. Cztery z nich – z wykorzystaniem rakietowych systemów ognia salwowego.

Na kierunku południowo-słobozhańskim ukraińskie oddziały odparły dziesięć ataków wroga w rejonach miejscowości Izbyckie, Grafskie, Wołczańskie Chuty, Ochrimówka, Szabelne, Czugunówka i Ambarne.

Na kierunku kupiańskim rosyjscy okupanci trzykrotnie przeprowadzili szturm w kierunku Radkivki.

Na kierunku limańskim Siły Obronne odparły dziewięć prób wbicia się przez wroga w ukraińską linię obrony. Wróg atakował w kierunku miejscowości Nowe, Kolodzieże, Liman, Zariczne i Dibrowa.

Na kierunku słowiańskim ukraińscy obrońcy powstrzymali próbę rosyjskich wojsk, by posunąć się naprzód w rejonie Jampola.

Na kierunku Kramatorskim przeciwnik nie prowadził działań ofensywnych.

Na kierunku Kostiantynów odnotowano 21 ataków. Wojska rosyjskie prowadziły ofensywę w rejonie Kostiantynówki, a także w kierunku Drużkivki, Nowoseliwki, Rajskiego, Sofiivki, Kucherowego Jaru i Vilnego.

Na kierunku Pokrowskim przeciwnik przeprowadził 13 ataków. Okupanci próbowali posuwać się naprzód w kierunku miejscowości Molodeckie, Nowopawłówka, Czernihówka, Svitle, Dobropillia, Mirne i Sergiówka.

Na kierunku Aleksandrówskim wojska rosyjskie nie przeprowadzały działań szturmowych.

Na kierunku Huliaipilskim okupanci siedem razy zaatakowali pozycje ukraińskich obrońców. Wróg próbował posuwać się w kierunku miejscowości Uspiszne, Ternuwate, Hirke i Czarivne.

Na kierunku Orichów wojska rosyjskie przeprowadziły jedną akcję szturmową – zaatakowały w kierunku Czerwonej Krynicy.

Na kierunku przydnieprowskim przeciwnik nie prowadził działań ofensywnych.

Na kierunkach wołyńskim i poleskim nie stwierdzono oznak formowania grup ofensywnych wojsk rosyjskich – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Informacje te zawarte są w raporcie operacyjnym Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Ukrainy na godz. 08:00 3 listopada.

Łączne straty bojowe rosyjskich sił okupacyjnych od początku pełnej inwazji przekroczyły 1,59 mln osób. Według stanu na 3 listopada 2026 r. strona ukraińska szacuje liczbę zlikwidowanych rosyjskich żołnierzy na około 1 594 830 osób, z czego 2060 – w ciągu ostatniej doby.

W październiku Rosja straciła rekordową liczbę 54,4 tysiąca żołnierzy zabitych i ciężko rannych – poinformowało Ministerstwo Obrony.

W październiku Siły Obronne odzyskały 96,2 km² ukraińskiego terytorium, co o 10,4 km² przewyższa powierzchnię terenów, które rosyjskie wojska okupacyjne zdołały zająć w tym samym okresie.

Łączne straty bojowe armii rosyjskiej od początku pełnej inwazji na Ukrainę, od 24 lutego 2022 r. do 30 października 2026 r., wynoszą około 1 586 500 żołnierzy.

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