W okupowanym Lisiczansku w obwodzie ługańskim od kilku dni nie działa lokalna sieć, którą rosyjscy najeźdźcy wprowadzili w miejsce odciętej łączności komórkowej. Z tego powodu mieszkańcy miasta stracili możliwość nawet wezwania pogotowia ratunkowego.

Jak poinformowano w Administracji Obwodowej, prawie rok temu okupanci zaczęli wdrażać sieć lokalną w miastach położonych w pobliżu linii frontu na zajętej terytorium obwodu ługańskiego. Miała ona zapewnić możliwość dzwonienia ze smartfonów do służb ratunkowych po tym, jak Rosjanie samodzielnie wyłączyli zwykłą łączność komórkową.

Jednak jakość tej alternatywy od samego początku pozostawała niska. Obecnie, według informacji regionalnej administracji wojskowej, lokalna sieć w Lisiczansku całkowicie przestała działać, co pozbawiło mieszkańców możliwości skontaktowania się ze służbami ratowniczymi.

Oprócz problemów z łącznością w Lisiczansku od listopada w większości wieżowców okupowanego Ługańska nie działają windy.

Według danych Obwodnej Administracji Wojskowej w Ługańsku administracja okupacyjna zatrzymała ich działanie, ponieważ nie była w stanie ustabilizować napięcia w sieci elektrycznej.

Ograniczenia dotyczą trzech dzielnic miasta. Jednocześnie władze okupacyjne nie informują, kiedy planują przywrócić działanie wind.

Informację tę podała Luhanska Okręgowa Administracja Wojskowa.

Przypomnijmy, że na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego w nocy z 20 na 21 października ostrzelano dwa obiekty telekomunikacyjne. Chodzi o „Ugletelekom” w okupowanym Doniecku oraz budynek, w którym mieścił się operator telekomunikacyjny „Lugakom” w okupowanym Ługańsku.

19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LVDS) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

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