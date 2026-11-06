在卢甘斯克州被占领的利西昌斯克，俄罗斯侵略者为替代被切断的移动通信而建立的本地网络已停用数日。因此，该市居民甚至无法拨打紧急医疗救助电话。

据地区行政管理局称，近一年前，占领者开始在被占领的卢甘斯克州前线城市部署该局域网。 该网络原本旨在确保在俄军自行切断常规移动通信后，居民仍能通过智能手机拨打紧急服务电话。

然而，这一替代方案的质量从一开始就一直很差。据地区军事行政当局的消息，目前利西昌斯克的本地网络已完全停止运行，这使得居民无法联系救援部门。

除了利西昌斯克的通信问题外，自11月以来，被占领的卢甘斯克大多数多层住宅楼的电梯也已停止运行。

据卢甘斯克州军事行政当局称，占领当局因无法稳定电网电压而停用了电梯。

限制措施涉及该市三个区。与此同时，占领当局未透露计划何时恢复电梯运行。

卢甘斯克州军事行政管理局通报了这一情况。

需要指出的是，10月21日夜间，顿涅茨克州和卢甘斯克州被临时占领的领土上，有两处通信设施遭到袭击。 分别是位于被占领的顿涅茨克的“乌格列电信”以及位于被占领的卢甘斯克的通信运营商“卢加科姆”所在的大楼。

10月19日及20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修分队、后勤物资仓库以及人员集结点均遭到打击。

此前对俄罗斯境内的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于俄罗斯萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

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