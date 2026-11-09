11月9日周一凌晨，俄罗斯军队对哈尔科夫州的伊久姆发动了无人机与制导炸弹相结合的联合打击。此次袭击导致平民受伤。

据伊久姆市军事行政当局消息，炮击发生于大约02:35至02:45之间。

“此次夜间袭击共造成6名平民受伤，其中包括2名儿童，他们被确诊出现急性应激反应，”市军事行政管理局通报称。

因此，在俄罗斯对伊久姆的袭击中，共有6名平民受伤，其中包括两名儿童。他们被确诊为急性应激反应。

伊久姆市军事行政当局通报了这一情况。

11月9日周一傍晚至深夜，俄军对切尔卡瑟州境内发动了袭击。此次袭击导致关键基础设施和民用基础设施受损。

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机以及“班德罗尔”制导武器。

过去24小时内，俄军炮击了赫尔松市辖区的五个居民点。由于炮击和无人机袭击，多栋高层建筑和民宅受损，一人受伤。

11月9日凌晨，俄军再次出动无人机袭击了赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州。袭击引发多处火灾，造成居民楼和经济建筑受损。据初步消息，没有人员死亡或受伤。

11月9日凌晨，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

自傍晚以来，俄军已近20次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个地区遭到敌方炮火袭击，已确认企业、基础设施、维修站及车辆受损。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

俄军对敖德萨的袭击导致一栋居民楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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