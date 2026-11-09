Россия атаковала Изюм с помощью дронов и управляемых авиабомб; среди пострадавших есть дети

В ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли комбинированный удар с помощью беспилотников и управляемых авиабомб по Изюму в Харьковской области. В результате атаки есть пострадавшие среди мирного населения.

По данным Изюмской городской военной администрации, обстрел произошел примерно с 02:35 до 02:45.

«В результате ночной атаки в общей сложности пострадали 6 гражданских лиц, из них 2 ребенка, у которых зафиксирована острая реакция на стресс», — сообщили в городской военной администрации.

Таким образом, в результате российской атаки на Изюм пострадали шесть гражданских лиц, в том числе двое детей. У них зафиксирована острая реакция на стресс.

Об этом сообщает Изюмская городская военная администрация.

Вечером и ночью на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли удары по территории Черкасской области. В результате атаки были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.

В ночь на 9 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 317 ударных беспилотников различных типов, в том числе реактивные дроны, а также управляемые средства поражения «Бандероль».

За прошедшие сутки российские войска обстреливали пять населенных пунктов Херсонской городской общины. В результате артиллерийских ударов и атак беспилотников были повреждены многоэтажные и частные дома, один человек получил ранение.

В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкий и Полтавскую области с помощью беспилотников. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятия, инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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