Росія випустила по Україні понад 300 дронів, ППО знешкодила 276 цілей

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У ніч проти 9 листопада російські війська здійснили масовану повітряну атаку на Україну. Для ударів противник застосував 317 ударних безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони, а також керовані засоби ураження «Бандероль».

Українська протиповітряна оборона знешкодила 276 повітряних цілей. Водночас зафіксовано влучання на десятках локацій.

Масована атака Росії на Україну 9 листопада

У ніч проти 9 листопада, починаючи з 18:00 8 листопада, російські війська атакували Україну 317 ударними БпЛА. Серед них були дрони типу «Шахед», зокрема 105 реактивних, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера», а також безпілотники-імітатори типу «Пародія».

Запуски здійснювалися з російських міст Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове та Міллерове, а також із тимчасово окупованих територій — Донецька, Чауди та Гвардійського.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними станом на 08:00, українська ППО збила або подавила 271 ворожий безпілотник різних типів, серед яких 81 реактивний, а також п’ять засобів ураження S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

На момент оприлюднення повідомлення декілька ударних дронів ще перебували в повітряному просторі України.

Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу на 31 локації, а також падіння збитих безпілотників та їхніх уламків на дев’яти локаціях.

Рівненська область

Північ Рівненщини перебувала під атакою російських військ протягом вечора та ночі.

Під ударом опинилися об’єкти енергетики, бізнес та житловий сектор. За попередньою інформацією, обійшлося без загиблих.

Хмельницька область

У Хмельницькому внаслідок російської атаки пошкоджено приватні житлові будинки. На місці удару виникла пожежа.

Інформації про постраждалих не надходило.

Полтавська область

У Глобинській громаді Кременчуцького району російський безпілотник влучив на територію приватного домоволодіння.

Унаслідок атаки загорілася господарська будівля. За попередніми даними, люди не постраждали.

Дніпропетровська область

Російські війська майже 20 разів атакували безпілотниками п’ять районів Дніпропетровщини.

У Дніпрі внаслідок удару пошкоджено підприємство, а в Кам’янському — інфраструктуру. Також російські війська завдали удару по інфраструктурі Гречаноподівської громади на Криворіжжі.

У Самарівському районі під атакою опинилися Піщанська та Черкаська громади. Там пошкоджено станцію технічного обслуговування та автомобілі.

На Нікопольщині російські війська били по районному центру та Покровській громаді.

Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

Протягом минулої доби російські війська обстрілювали п’ять населених пунктів Херсонської міської громади. Унаслідок артилерійських ударів і атак безпілотників пошкоджено багатоповерхові та приватні будинки, одна людина дістала поранення.

У ніч проти 9 листопада російські війська вкотреатакували Хмельницький та Полтавську область безпілотниками. Унаслідок ударів виникли пожежі, пошкоджено житлову забудову та господарську споруду. За попередньою інформацією, загиблих і травмованих немає.

Унаслідок російської атаки на Кременчук і Кременчуцький район в ніч на 9 листопада рятувальники врятували 15 людей, ще семеро дістали травми, зокрема 16-річна дитина. Пожежі, що виникли на місцях ударів, уже ліквідовано.

Російські війська від вечора майже 20 разів атакувалиДніпропетровську область безпілотниками. Під ворожим вогнем перебували п’ять районів, зафіксовано пошкодження підприємства, інфраструктури, станції технічного обслуговування та автомобілів.

Крім того, російська армія атакувалаенергетичну інфраструктуру Одеської області.

Унаслідок російського удару по Одесі пошкоджено житловий будинок. Атака сталася вдень у суботу, 7 листопада.

Нагадаємо, що у ніч проти 7 листопада російські терористичні війська завдали удару по енергетичних об’єктах на Вінниччині. Внаслідок атаки постраждала людина, яку у важкому стані госпіталізували до лікарні.

Починаючи з вечора 6 листопада російські терористичні війська завдали масованого комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет Іскандер-М, Циркон, KN-23 та С-400. Ракети запускали з Брянська та Воронезької області.

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