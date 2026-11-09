俄罗斯向乌克兰发射了300多架无人机，防空部队击落了276个目标

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机以及“班德罗尔”制导武器。

乌克兰防空部队击落了276个空中目标。与此同时，数十处地点遭到袭击。

11月9日俄罗斯对乌克兰的大规模袭击

11月8日18:00起至11月9日凌晨，俄军动用317架攻击型无人机对乌克兰发动袭击。 其中包括“沙赫德”型无人机（特别是105架喷气式无人机）、S8000“班德罗尔”/“丹-T”型、“赫尔贝拉”型，以及“帕罗迪亚”型诱饵无人机。

无人机从俄罗斯的布良斯克、奥廖尔、库尔斯克、普里莫尔斯科-阿赫塔尔斯克、沙塔洛韦和米列罗韦等城市，以及临时被占领的顿涅茨克、恰乌迪和格瓦尔迪斯基等地区发射。

乌克兰国防军的航空兵、防空导弹部队、电子战和无人机系统部队，以及机动火力小组共同击退了此次空袭。

据截至08:00的初步数据显示，乌克兰防空部队击落或压制了271架各类型敌方无人机，其中包括81架喷气式无人机，以及5套S8000 “班德罗尔”/“丹-T”型打击装置。

在发布该通报时，仍有数架攻击型无人机位于乌克兰领空内。

与此同时，记录到俄罗斯空中攻击武器击中31处目标，以及被击落的无人机及其残骸坠落在9处地点。

罗夫诺州

整个傍晚至深夜，罗夫诺州北部一直遭受俄军袭击。

能源设施、商业设施及居民区均遭到袭击。据初步消息，此次袭击未造成人员死亡。

赫梅利尼茨基州

在赫梅利尼茨基市，俄罗斯袭击导致私人住宅受损。袭击现场发生火灾。

目前尚未收到有关人员伤亡的消息。

波尔塔瓦州

在克雷门丘格区格洛宾斯基社区，一架俄罗斯无人机击中了一处私人住宅区。

袭击导致一栋农用建筑起火。据初步消息，无人受伤。

第聂伯罗彼得罗夫斯克州

俄军曾近20次出动无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州的五个区。

在第聂伯市，袭击导致一家企业受损；在卡缅斯克市，基础设施遭到破坏。此外，俄军还袭击了克里沃罗日地区格雷恰诺波迪夫斯基社区的基础设施。

在萨马罗夫斯基区，皮什恰ンス卡和切尔卡斯卡社区遭到袭击。当地的一处维修站和多辆汽车受损。

在尼科波尔地区，俄军袭击了该地区中心及波克罗夫斯基社区。

乌克兰武装部队空军通报了上述情况。

过去24小时内，俄军炮击了赫尔松市社区的五个居民点。由于炮击和无人机袭击，多栋高层建筑和民宅受损，一人受伤。

11月9日凌晨，俄军再次出动无人机袭击了赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州。袭击引发多处火灾，造成居民楼和经济建筑受损。据初步消息，无人员死亡或受伤。

11月9日凌晨，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

自傍晚以来，俄军已近20次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个地区遭到敌方火力袭击，已确认企业、基础设施、维修站及车辆受损。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

俄军对敖德萨的袭击导致一栋居民楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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