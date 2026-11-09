Россия запустила по Украине более 300 дронов, ПВО сбила 276 целей

В ночь на 9 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник задействовал 317 ударных беспилотников различных типов, в том числе реактивные дроны, а также управляемые средства поражения «Бандероль».

Украинская противовоздушная оборона сбила 276 воздушных целей. При этом зафиксированы попадания в десятках мест.

Массированная атака России на Украину 9 ноября

В ночь на 9 ноября, начиная с 18:00 8 ноября, российские войска атаковали Украину 317 ударными БПЛА. Среди них были дроны типа «Шахед», в частности 105 реактивных, S8000 «Бандероль»/«Дань-Т», «Гербера», а также беспилотники-имитаторы типа «Пародия».

Запуски осуществлялись из российских городов Брянска, Орела, Курска, Приморско-Ахтарска, Шаталова и Миллерова, а также с временно оккупированных территорий — Донецка, Чауды и Гвардейского.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО сбила или подавила 271 вражеский беспилотник различных типов, среди которых 81 реактивный, а также пять средств поражения S8000 «Бандероль»/«Дань-Т».

На момент публикации сообщения несколько ударных дронов все еще находились в воздушном пространстве Украины.

В то же время зафиксированы попадания российских средств воздушного нападения по 31 объекту, а также падение сбитых беспилотников и их обломков в девяти местах.

Ровенская область

Север Ровенской области находился под атакой российских войск в течение вечера и ночи.

Под ударом оказались объекты энергетики, бизнеса и жилой сектор. По предварительной информации, погибших нет.

Хмельницкая область

В Хмельницком в результате российской атаки повреждены частные жилые дома. На месте удара возник пожар.

Информации о пострадавших не поступало.

Полтавская область

В Глобинской общине Кременчугского района российский беспилотник попал на территорию частного домовладения.

В результате атаки загорелось хозяйственное здание. По предварительным данным, люди не пострадали.

Днепропетровская область

Российские войска почти 20 раз атаковали беспилотниками пять районов Днепропетровской области.

В Днепре в результате удара повреждено предприятие, а в Каменском — инфраструктура. Также российские войска нанесли удар по инфраструктуре Гречаноподовской общины в Криворожье.

В Самаровском районе под ударом оказались Песчанская и Черкасская общины. Там повреждены станция технического обслуживания и автомобили.

В Никопольском районе российские войска наносили удары по районному центру и Покровской общине.

Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных сил Украины.

За прошедшие сутки российские войска обстреливали пять населенных пунктов Херсонской городской общины. В результате артиллерийских ударов и атак беспилотников были повреждены многоэтажные и частные дома, один человек получил ранение.

В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкую и Полтавскую области с помощью беспилотников. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.

Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятия, инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомобилей.

Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.

В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.

Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.

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