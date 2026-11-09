Rosja wystrzeliła w kierunku Ukrainy ponad 300 dronów, a obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 276 celów

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły zmasowany atak powietrzny na Ukrainę. Do ataków przeciwnik wykorzystał 317 dronów bojowych różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także kierowane środki rażenia „Banderoł”.

Ukraińska obrona przeciwlotnicza zneutralizowała 276 celów powietrznych. Jednocześnie odnotowano trafienia w dziesiątkach lokalizacji.

Masowany atak Rosji na Ukrainę 9 listopada

W nocy z 8 na 9 listopada, począwszy od godziny 18:00 8 listopada, wojska rosyjskie zaatakowały Ukrainę 317 dronami bojowymi. Wśród nich znalazły się drony typu „Shahed”, w tym 105 dronów odrzutowych, S8000 „Banderole”/„Dan-T”, „Gerbera”, a także drony-imitatory typu „Parodia”.

Wystrzelenia miały miejsce z rosyjskich miast: Briańska, Orła, Kurska, Primorsko-Achtaarska, Shatalowe i Millerowe, a także z tymczasowo okupowanych terytoriów – Doniecka, Czauidy i Gwardijskiego.

Atak powietrzny został odparty przez lotnictwo, wojska rakietowe obrony przeciwlotniczej, oddziały walki radioelektronicznej i systemy bezzałogowe, a także mobilne grupy ogniowe Sił Obronnych Ukrainy.

Według wstępnych danych na godz. 08:00 ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła lub unieszkodliwiła 271 wrogich dronów różnych typów, w tym 81 odrzutowych, a także pięć środków rażenia S8000 „Banderoł”/„Dan-T”.

W momencie opublikowania komunikatu kilka dronów bojowych nadal znajdowało się w przestrzeni powietrznej Ukrainy.

Jednocześnie odnotowano trafienia rosyjskich środków ataku powietrznego w 31 lokalizacjach, a także upadki zestrzelonych dronów i ich szczątków w dziewięciu lokalizacjach.

Obwód rówieński

Północna część obwodu rówieńskiego była atakowana przez wojska rosyjskie przez cały wieczór i noc.

Atakom poddano obiekty energetyczne, przedsiębiorstwa oraz budynki mieszkalne. Według wstępnych informacji nie odnotowano ofiar śmiertelnych.

Obwód chmielnicki

W Chmielnickim w wyniku rosyjskiego ataku uszkodzono prywatne budynki mieszkalne. W miejscu uderzenia wybuchł pożar.

Nie napłynęły informacje o ofiarach.

Obwód poltawski

W gminie Hlobyn w rejonie Kremenczuka rosyjski dron uderzył w teren prywatnej posesji.

W wyniku ataku zapalił się budynek gospodarczy. Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał.

Obwód dniepropetrowski

Rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały dronami pięć rejonów obwodu dniepropetrowskiego.

W Dnieprze w wyniku uderzenia uszkodzono zakład, a w Kamiańsku – infrastrukturę. Rosyjskie wojska przeprowadziły również atak na infrastrukturę gminy Hrechanopodivska w rejonie Krywego Rogu.

W rejonie Samarowskim atakom poddano gminy Piszczańska i Czerkaska. Uszkodzono tam stację obsługi technicznej oraz samochody.

W rejonie nikopolskim rosyjskie wojska ostrzelały centrum rejonowe oraz gminę Pokrowską.

Poinformowały o tym Siły Powietrzne Sił Zbrojnych Ukrainy.

W ciągu ostatniej doby wojska rosyjskie ostrzeliwały pięć miejscowości należących do gminy miejskiej Chersoniu. W wyniku ostrzałów artyleryjskich i ataków dronów uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne, a jedna osoba odniosła rany.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały obwody chmielnicki i poltawski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, uszkodzono zabudowę mieszkaniową i budynki gospodarcze. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano uszkodzenia zakładów, infrastruktury, stacji serwisowych i pojazdów.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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