Российские бот-сети быстро возобновили работу после атак на дата-центры «Яндекса»

Атаки на дата-центры российской компании «Яндекс» привели лишь к кратковременному снижению активности российских бот-сетей. Уже через несколько дней количество пропагандистских сообщений превысило предыдущие показатели.

По словам исполняющей обязанности руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Анаит Хоперии, сети, ориентированные на иностранную аудиторию, возобновили активность примерно через 12 часов, а украинский сегмент — через двое суток.

В частности, 9 октября было зафиксировано 2231 сообщение от подозрительных аккаунтов, 10 октября — 4585, а 11 октября — 4711. Это даже превысило уровень, который был до первого удара.

В ЦПД предполагают, что операторы бот-сетей использовали резервные мощности или быстро переносили инфраструктуру на другие серверы.

Подобную картину зафиксировала и американская компания Cloudflare: после исчезновения вредоносного трафика через Yandex Cloud он впоследствии появился из тех же технических источников, но уже через другие российские хостинги.

Источник: Главком

Российская компания «Яндекс» перевезла все три своих суперкомпьютера («Ляпунов», «Галушкин» и «Червоненкис») на новые вычислительные площадки после серии атак украинских дронов. В пресс-службе компании утверждают, что оборудование во время ударов не пострадало.

В ночь на 11 октября беспилотники атаковали дата-центр «Яндекса» во Владимирской области России. Компания подтвердила полную остановку его работы, из-за чего в стране возникли масштабные перебои в работе десятков цифровых сервисов.

Российская технологическая компания Яндекс заявила, что из-за атаки беспилотников полностью остановила работу своего дата-центра во Владимирской области России. По утверждению компании, в результате атаки была повреждена её инфраструктура.

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