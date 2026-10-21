Сили оборони атакували два вузли зв’язку окупантів на ТОТ Донеччини та Луганщини

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На тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей в ніч на 21 жовтня під удари потрапили два об’єкти зв’язку. Йдеться про «Углетелеком» в окупованому Донецьку та будівлю, де розташовувався оператор зв’язку «Лугаком» в окупованому Луганську.

В окупованому Донецьку зафіксували наслідки вчорашнього удару по об’єкту «Углетелекому».

В окупованому Луганську оприлюднили кадри з місця удару по будівлі, у якій розташовувався оператор зв’язку «Лугаком».

Таким чином, під ударами опинилися два вузли зв’язку на окупованих територіях Донеччини та Луганщини. Інформація про масштаби пошкоджень і наслідки атак наразі не уточнюється.

Про це пише Телеграм-канал Exilenova+.

19 жовтня та в ніч на 20 жовтня Сили оборони України завдали ударів по військових об’єктах російської армії. Під ураження потрапили пункт управління, ремонтний підрозділ, склади матеріально-технічних засобів і місця зосередження живої сили противника в Запорізькій, Донецькій та Луганській областях.

Внаслідок попередніх уражень на території Росії підтверджено пошкодження низки об’єктів паливно-енергетичного комплексу противника. Йдеться, зокрема, про лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Самара» у Самарській області та газопереробний завод «Астраханский» в Астраханській області РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України 2 жовтня та в ніч на 3 жовтня завдали ударів по низці важливих об’єктів російських окупаційних військ. Серед уражених цілей – місце зберігання, підготовки та запуску ударних дронів, пункт управління, переправа через річку та ремонтна база.

Від вечора 29 вересня Сили оборони завдали ударів по важливих військових об’єктах російських окупантів. Серед уражених цілей — склад безпілотників, командно-спостережний пункт та об’єкти забезпечення противника, повідомили у Генштабі ЗСУ.

Оператори 413-го полку СБС «Рейд» уразили російську РСЗВ БМ-27 «Ураган» на тимчасово окупованій території Запорізької області. Удару завдали українські оператори безпілотних систем.

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