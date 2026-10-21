Силы обороны нанесли удар по двум узлам связи оккупантов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в ночь на 21 октября под обстрел попали два объекта связи. Речь идет о «Углетелекоме» в оккупированном Донецке и здании, где располагался оператор связи «Лугаком» в оккупированном Луганске.

В оккупированном Донецке зафиксировали последствия вчерашнего удара по объекту «Углетелеком».

В оккупированном Луганске обнародовали кадры с места удара по зданию, в котором располагался оператор связи «Лугаком».

Таким образом, под ударами оказались два узла связи на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Информация о масштабах повреждений и последствиях атак пока не уточняется.

Об этом пишет Telegram-канал Exilenova+.

19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удары попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

Напомним, что 2 октября и в ночь на 3 октября Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских оккупационных войск. Среди пораженных целей — место хранения, подготовки и запуска ударных дронов, пункт управления, переправа через реку и ремонтная база.

С вечера 29 сентября Силы обороны нанесли удары по важным военным объектам российских оккупантов. Среди пораженных целей — склад беспилотников, командно-наблюдательный пункт и объекты обеспечения противника, сообщили в Генштабе ВСУ.

Операторы 413-го полка СБС «Рейд» поразили российскую РСЗО БМ-27 «Ураган» на временно оккупированной территории Запорожской области. Удар нанесли украинские операторы беспилотных систем.

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