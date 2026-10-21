W nocy z 20 na 21 października na tymczasowo okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego doszło do ataków na dwa obiekty telekomunikacyjne. Chodzi o „Ugletelekom” w okupowanym Doniecku oraz budynek, w którym mieścił się operator telekomunikacyjny „Lugakom” w okupowanym Ługańsku.

W okupowanym Doniecku odnotowano skutki wczorajszego ataku na obiekt „Ugletelekomu”.

W okupowanym Ługańsku opublikowano zdjęcia z miejsca uderzenia w budynek, w którym mieścił się operator telekomunikacyjny „Ługakom”.

W ten sposób atakom uległy dwa węzły telekomunikacyjne na okupowanych terytoriach obwodów donieckiego i ługańskiego. Informacje na temat skali zniszczeń i skutków ataków nie są na razie precyzowane.

Informację tę podaje kanał Telegramowy Exilenova+.

19 października oraz w nocy z 19 na 20 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na obiekty wojskowe armii rosyjskiej. Atakom uległy punkt dowodzenia, jednostka remontowa, magazyny środków materialno-technicznych oraz miejsca skupienia sił ludzkich przeciwnika w obwodach zaporoskim, donieckim i ługańskim.

W wyniku wcześniejszych uderzeń na terytorium Rosji potwierdzono uszkodzenia szeregu obiektów kompleksu paliwowo-energetycznego przeciwnika. Chodzi w szczególności o liniową stację produkcyjno-dyspozytorską (LSPD) „Samara” w obwodzie samarskim oraz zakład przetwórstwa gazu „Astrachański” w obwodzie astrachańskim Federacji Rosyjskiej.

Przypomnijmy, że 2 października oraz w nocy z 2 na 3 października Siły Obronne Ukrainy przeprowadziły ataki na szereg ważnych obiektów rosyjskich wojsk okupacyjnych. Wśród trafionych celów znalazły się: miejsce przechowywania, przygotowywania i wystrzeliwania dronów bojowych, punkt dowodzenia, przeprawa przez rzekę oraz baza naprawcza.

Od wieczora 29 września Siły Obronne przeprowadziły ataki na ważne obiekty wojskowe rosyjskich okupantów. Wśród trafionych celów znalazły się: magazyn dronów, punkt dowodzenia i obserwacji oraz obiekty zaopatrzeniowe wroga – poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy.

Operatorzy 413. pułku SBS „Reid” zniszczyli rosyjski system rakietowy BM-27 „Uragan” na tymczasowo okupowanym terytorium obwodu zaporoskiego. Uderzenie przeprowadzili ukraińscy operatorzy systemów bezzałogowych.

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