国防军袭击了位于顿涅茨克州和卢甘斯克州被占领土上的两个占领军通信节点
10月21日夜间，在顿涅茨克州和卢甘斯克州被临时占领的地区，两处通信设施遭到袭击。 分别是位于被占领的顿涅茨克市的“乌格列电信”以及位于被占领的卢甘斯克市、曾作为通信运营商“卢加科姆”办公地点的一栋建筑。
在被占领的顿涅茨克，记录到了昨日对“乌格列电信”设施袭击造成的后果。
在被占领的卢甘斯克，公布了通信运营商“卢加科姆”所在大楼遭袭现场的画面。
由此可见，顿涅茨克州和卢甘斯克州被占领土上的两个通信枢纽均遭到了袭击。关于破坏程度及袭击后果的具体信息目前尚未明确。
Telegram频道Exilenova+对此进行了报道。
10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修分队、后勤物资仓库以及人员集结点均遭到打击。
此前在俄罗斯境内实施的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。
需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地。
自9月29日晚起，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的重要军事设施发动了打击。据乌克兰武装部队总参谋部通报，被击中的目标包括无人机仓库、指挥观察哨以及敌方的后勤保障设施。
“突袭”特种部队第413团的操作员在扎波罗热州临时被占领土上摧毁了一门俄罗斯BM-27“风暴”多管火箭炮。此次打击由乌克兰无人机系统操作员实施。