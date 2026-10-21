10月21日夜间，在顿涅茨克州和卢甘斯克州被临时占领的地区，两处通信设施遭到袭击。 分别是位于被占领的顿涅茨克市的“乌格列电信”以及位于被占领的卢甘斯克市、曾作为通信运营商“卢加科姆”办公地点的一栋建筑。

在被占领的顿涅茨克，记录到了昨日对“乌格列电信”设施袭击造成的后果。

在被占领的卢甘斯克，公布了通信运营商“卢加科姆”所在大楼遭袭现场的画面。

由此可见，顿涅茨克州和卢甘斯克州被占领土上的两个通信枢纽均遭到了袭击。关于破坏程度及袭击后果的具体信息目前尚未明确。

Telegram频道Exilenova+对此进行了报道。

10月19日及10月20日凌晨，乌克兰国防军对俄军军事设施实施了打击。 位于扎波罗热州、顿涅茨克州和卢甘斯克州的敌方指挥所、维修分队、后勤物资仓库以及人员集结点均遭到打击。

此前在俄罗斯境内实施的打击已证实，敌方燃料能源综合体的一系列设施遭到破坏。 具体而言，包括位于萨马拉州的“萨马拉”线性生产调度站（ЛВДС）以及位于俄罗斯联邦阿斯特拉罕州的“阿斯特拉罕”天然气加工厂。

需要指出的是，乌克兰国防军于10月2日及10月3日凌晨对俄罗斯占领军的一系列重要目标实施了打击。 被击中的目标包括：攻击型无人机的储存、准备和发射基地、指挥所、河流渡口以及维修基地。

自9月29日晚起，乌克兰国防军对俄罗斯占领军的重要军事设施发动了打击。据乌克兰武装部队总参谋部通报，被击中的目标包括无人机仓库、指挥观察哨以及敌方的后勤保障设施。

“突袭”特种部队第413团的操作员在扎波罗热州临时被占领土上摧毁了一门俄罗斯BM-27“风暴”多管火箭炮。此次打击由乌克兰无人机系统操作员实施。

关注我们在