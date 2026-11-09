11月9日（周一）傍晚至深夜，俄军对切尔卡瑟州境内发动了袭击。此次袭击导致关键基础设施和民用基础设施受损。

据州行政管理局消息，该州境内的防空部队和机动火力小组击落了5枚俄罗斯导弹和5架无人机。

与此同时，关键基础设施和民用基础设施设施遭到破坏。

据初步数据，此次俄罗斯袭击未造成人员伤亡。

切尔卡瑟州军事行政管理局局长伊戈尔·塔布雷茨通报了这一情况。

11月9日凌晨，俄军对乌克兰发动了大规模空袭。敌军在袭击中动用了317架各类型攻击型无人机，包括喷气式无人机，以及“班德罗尔”制导武器。

过去24小时内，俄军炮击了赫尔松市辖区的五个居民点。由于炮击和无人机袭击，多栋多层建筑和民宅受损，一人受伤。

11月9日凌晨，俄军再次出动无人机袭击了赫梅利尼茨基州和波尔塔瓦州。袭击引发多处火灾，造成居民楼和经济建筑受损。据初步消息，没有人员死亡或受伤。

11月9日凌晨，俄罗斯对克雷门丘克及克雷门丘克区发动袭击，救援人员救出15人，另有7人受伤，其中包括一名16岁的儿童。 袭击地点引发的火灾已得到扑灭。

自傍晚以来，俄军已近20次使用无人机袭击第聂伯罗彼得罗夫斯克州。五个地区遭到敌方炮火袭击，已确认企业、基础设施、维修站及车辆受损。

此外，俄军还袭击了敖德萨州的能源基础设施。

俄军对敖德萨的袭击导致一栋居民楼受损。此次袭击发生在11月7日（周六）白天。

需要指出的是，在11月7日凌晨，俄罗斯恐怖主义部队对文尼察州的能源设施发动了袭击。袭击造成一人受伤，该伤者因伤势严重已被送往医院救治。

自11月6日晚起，俄罗斯恐怖主义部队使用伊斯坎德尔-M、锆石、KN-23和S-400导弹，对乌克兰发动了大规模联合打击。 导弹是从布良斯克州和沃罗涅日州发射的。

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