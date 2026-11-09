Россия нанесла ракетный и дронный удар по Черкасской области, в результате чего были повреждены объекты критически важной и гражданской инфраструктуры
Вечером и в ночь на понедельник, 9 ноября, российские войска нанесли удары по территории Черкасской области. В результате атаки были повреждены объекты критической и гражданской инфраструктуры.
По информации ОВА, в пределах области силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили пять российских ракет и пять беспилотников.
В то же время зафиксированы повреждения объектов критической и гражданской инфраструктуры.
По предварительным данным, в результате российской атаки никто не пострадал.
Об этом сообщил глава Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.
В ночь на 9 ноября российские войска совершили массированную воздушную атаку на Украину. Для нанесения ударов противник применил 317 ударных беспилотников различных типов, в частности реактивные дроны, а также управляемые средства поражения «Бандероль».
За прошедшие сутки российские войска обстреливали пять населенных пунктов Херсонской городской общины. В результате артиллерийских ударов и атак беспилотников были повреждены многоэтажные и частные дома, один человек получил ранение.
В ночь на 9 ноября российские войска в очередной раз атаковали Хмельницкий и Полтавскую области с помощью беспилотников. В результате ударов возникли пожары, повреждены жилые дома и хозяйственные постройки. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет.
В результате российской атаки на Кременчуг и Кременчугский район в ночь на 9 ноября спасатели спасли 15 человек, ещё семеро получили травмы, в том числе 16-летний подросток. Пожары, возникшие в местах ударов, уже ликвидированы.
Российские войска с вечера почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками. Под вражеским огнем находились пять районов, зафиксированы повреждения предприятия, инфраструктуры, станции технического обслуживания и автомобилей.
Кроме того, российская армия атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области.
В результате российского удара по Одессе поврежден жилой дом. Атака произошла днем в субботу, 7 ноября.
Напомним, что в ночь на 7 ноября российские террористические войска нанесли удар по энергетическим объектам в Винницкой области. В результате атаки пострадал человек, которого в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
Начиная с вечера 6 ноября российские террористические войска нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением ракет Искандер-М, Циркон, KN-23 и С-400. Ракеты запускались из Брянска и Воронежской области.