Wieczorem oraz w nocy z niedzieli na poniedziałek, 9 listopada, rosyjskie wojska przeprowadziły ataki na terytorium obwodu czerkaskiego. W wyniku ataku uszkodzono obiekty infrastruktury krytycznej i cywilnej.

Według informacji zarządu obwodowego, na terenie obwodu siły obrony przeciwlotniczej oraz mobilne grupy ogniowe zneutralizowały pięć rosyjskich rakiet i pięć dronów.

Jednocześnie odnotowano uszkodzenia obiektów infrastruktury krytycznej i cywilnej.

Według wstępnych danych nikt nie ucierpiał w wyniku rosyjskiego ataku.

Poinformował o tym przewodniczący obwodowej administracji wojskowej w Czerkasach Ihor Taburec.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska przeprowadziły masowany atak powietrzny na Ukrainę. Do ataków przeciwnik wykorzystał 317 dronów bojowych różnych typów, w tym drony odrzutowe, a także kierowane środki rażenia „Banderole”.

W ciągu ostatnich 24 godzin wojska rosyjskie ostrzeliwały pięć miejscowości w gminie Chersońskiej. W wyniku ostrzałów artyleryjskich i ataków dronów uszkodzono budynki wielokondygnacyjne i domy prywatne; jedna osoba odniosła rany.

W nocy z 8 na 9 listopada rosyjskie wojska po raz kolejny zaatakowały obwody chmielnicki i poltawski za pomocą dronów. W wyniku uderzeń wybuchły pożary, uszkodzono zabudowę mieszkaniową i budynki gospodarcze. Według wstępnych informacji nie ma ofiar śmiertelnych ani rannych.

W wyniku rosyjskiego ataku na Kremenczuk i rejon kremenczucki w nocy z 8 na 9 listopada ratownicy uratowali 15 osób, a siedem kolejnych odniosło obrażenia, w tym 16-letnie dziecko. Pożary, które wybuchły w miejscach uderzeń, zostały już ugaszone.

Od wieczora rosyjskie wojska prawie 20 razy zaatakowały obwód dniepropetrowski za pomocą dronów. Pod ostrzałem znalazło się pięć rejonów; odnotowano uszkodzenia zakładów, infrastruktury, stacji serwisowych i pojazdów.

Ponadto armia rosyjska zaatakowała infrastrukturę energetyczną obwodu odeskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku na Odessę uszkodzony został budynek mieszkalny. Atak miał miejsce w sobotę, 7 listopada, w ciągu dnia.

Przypomnijmy, że w nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak na obiekty energetyczne w obwodzie winnickim. W wyniku ataku ranna została jedna osoba, którą w ciężkim stanie przewieziono do szpitala.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 oraz S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

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