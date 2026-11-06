В Лисичанске перестала работать локальная сеть, через которую жители могли вызывать скорую помощь

В оккупированном Лисичанске Луганской области уже несколько дней не работает локальная сеть, которую российские захватчики внедрили вместо отключенной мобильной связи. Из-за этого жители города лишились возможности даже вызвать скорую медицинскую помощь.

Как отметили в ОГА, почти год назад оккупанты начали внедрять в прифронтовых городах захваченной Луганщины локальную сеть. Она должна была обеспечить возможность звонить со смартфонов в экстренные службы после того, как россияне самостоятельно отключили обычную мобильную связь.

Однако качество этой альтернативы с самого начала оставалось низким. Теперь же, по информации областной военной администрации, локальная сеть в Лисичанске полностью прекратила работу, что лишило жителей возможности связаться со службами спасения.

Помимо проблем со связью в Лисичанске, с ноября в большинстве многоэтажных домов оккупированного Луганска не работают лифты.

По данным Луганской ОВА, оккупационная администрация остановила их из-за того, что не смогла стабилизировать напряжение в электросети.

Ограничения касаются трех районов города. При этом оккупационные власти не сообщают, когда планируют возобновить работу лифтов.

Об этом сообщили в Луганской областной военной администрации.

Напомним, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей в ночь на 21 октября под удары попали два объекта связи. Речь идет о «Углетелекоме» в оккупированном Донецке и здании, где располагался оператор связи «Лугаком» в оккупированном Луганске.

19 октября и в ночь на 20 октября Силы обороны Украины нанесли удары по военным объектам российской армии. Под удары попали пункт управления, ремонтное подразделение, склады материально-технических средств и места сосредоточения живой силы противника в Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

В результате предыдущих ударов на территории России подтверждены повреждения ряда объектов топливно-энергетического комплекса противника. Речь идет, в частности, о линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) «Самара» в Самарской области и газоперерабатывающем заводе «Астраханский» в Астраханской области РФ.

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