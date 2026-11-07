Film: Rosyjscy terroryści ostrzelali Północny Most w Kijowie rakietami skrzydłowymi

W nocy z 6 na 7 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły atak rakietami skrzydłowymi na Most Północny w Kijowie. W wyniku nocnego ataku uszkodzono nawierzchnię wiaduktu, sieć trakcyjną trolejbusową oraz linię energetyczną.



Informację tę przekazał na Telegramie burmistrz Kijowa Witalij Kliczko.

„Obecnie na Północnym Moście pracują już drogowcy i służby komunalne. Na obiekcie uszkodzone zostały nawierzchnia drogowa, sieć trakcyjna trolejbusowa oraz linia energetyczna” – poinformował Kliczko.

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Ponadto, jak dodał, fala uderzeniowa uszkodziła pięć samochodów ciężarowych na parkingu przy moście.

Przypomnijmy, że w wyniku ataku rosyjskich terrorystów na Kijów 7 listopada zmieniono trasę autobusów przejeżdżających przez Most Północny. Obecnie transport publiczny jest kierowany na objazd przez most Podolski.

Od wieczora 6 listopada rosyjskie siły terrorystyczne przeprowadziły masowany, kombinowany atak na Ukrainę, wykorzystując rakiety Iskander-M, Cyrkon, KN-23 i S-400. Rakiety wystrzelono z obwodu briańskiego i woroneżskiego.

W wyniku rosyjskiego ataku terrorystycznego na obwód kijowski 7 listopada wybuchł pożar w obiekcie infrastruktury. Ratownikom udało się szybko go ugasić.

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